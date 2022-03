Fiscalía investiga posible caso de abuso policial contra dos jóvenes, que fue grabado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal de Flagrancia Patricia Rodríguez investiga un caso de posible abuso policial sucedido ayer en Jardines del Hipódromo, informó este viernes el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech. El video que recoge la escena en un minuto y medio fue difundido en la noche de este jueves por el periodista Gabriel Pereyra en su cuenta de Twitter. Por estas horas, el video se viralizó y superaba las 95.000 reproducciones en esa red social.

Este viernes están citados para declarar ante la Justicia los hombres, uno que filma la situación, y un segundo que viajaba de acompañante en una moto, así como los policías que aparecen en el video, agregó Benech.

En la escena se ve una camioneta policial de fondo, mientras que dos policías están hablando con los que se supone son los ocupantes de la moto. "Vos sabés que la multa está mal puesta" le dijo quien graba el video al policía, que le dice que no es así y le retruca: "Léala".



Otra persona, con un caso en su mano, le pide al efectivo que le informe sobre la multa. Ante ese comentario, el policía le contesta: "Yo no tengo que hacer nada contigo muchacho porque vos sos un acompañante de la moto", le dice el efectivo, que agrega a continuación: "Trancás la cola".



El joven le dice que no se va a callar, y el que filma retruca: "¿Qué pasa, te ponés nervioso?". Pero la escena no quedó allí. Se escucha que alguien dice "¿Te ponés nervioso?", y allí se ve como el policía arremete contra el joven, lo empuja y pega una trompada en la cara.

Quien filma comienza a decir: "No, ¿qué hacés?", y mientras se van movilizando para atrás se ve que el policía los sigue y lanza de nuevo otra piña.



El policía sigue al otro joven, y con una patada desequilibra al joven que cae al instante. Mientras, quien filma pide que se pare esta situación, el efectivo lo reclina al joven y le pone las esposas.



"Negrito, dale", dice quien filma, y se escucha una voz que le responde: "Negrito nada". "No seas malo, bo", retruca el joven que al acercarse al policía con su conocido esposado le dice: "Nunca le faltamos el respeto nosotros". En esa escena, se ve que el retenido le increpa: "Si nadie te dijo nada".



Mientras sigue grabando lo que sucede entre el policía y el joven le dice que le deje guardar sus documentos. Tras dejar el celular en un muro, se escucha que el detenido le dice: "Cómo vas a hacer esto, no te estoy tomando el pelo".



La situación no quedó allí, porque a continuación se ve cómo el policía se lleva a otra persona esposada a la zona donde está la camioneta policial, mientras que el recientemente detenido y golpeado por el policía mira a cámara cuando el que filma le retruca: "Están haciendo las cosas mal, oficial. Usted sabe que están haciendo las cosas mal".