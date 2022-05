Escalada de homicidios causa once víctimas en ocho días

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El trágico homicidio de un hombre y una mujer que estaban saliendo de su casa, en Colonia Nicolich, para llevar a sus hijos de tres, seis y diez años a la escuela, sacudió a todo el barrio. Sin embargo, varios vecinos indicaron que no conocían personalmente a la familia. “Nunca les vi la cara”, dijo a El País un hombre que vive a dos cuadras de la casa donde ocurrió el doble crimen.

Las víctimas, Diego Ramírez Colina (27) y Joseline Estefani Parada Méndez (25) y sus tres hijos se habían mudado al lugar hace cuatro meses y, según este mismo vecino, solo se los veía salir y entrar a la casa en su auto. “Seguimos sin poder creer, es muy trágico”, comentó la esposa del vecino.



La pareja señaló que los dos autos desde donde se efectuaron los disparos se metieron por la calle Panambí a una gran velocidad y luego se fueron por este mismo camino también rápidamente. El hombre, quien estaba caminando hacia la casa de su nieto para llevarlo a la escuela, no logró identificar la chapa de los vehículos. Cuando oyó los disparos, ingresó corriendo a la casa de su hijo y no quiso ni mirar qué había sucedido. Lo siguiente que escuchó fueron los gritos de otro vecino diciendo: “¡Llamen a los milicos!”.



La pareja -que no poseía antecedentes penales- había comprado una casa muy humilde y la reformaron en detalle. Construyeron un segundo piso, le colocaron un portón eléctrico y la rodearon con un cerco de madera con pinchos de acero para protegerla. A su vez, un investigador que ingresó a la casa dijo que ésta contaba por dentro con revestimiento cerámico de primera y tenía televisores plasmas y electrodomésticos de calidad. “Se dice que toda la casa está blindada”, dijo la misma vecina a El País. Además, mencionó que la familia organizaba eventos en su casa con bandas de música.



El matrimonio consultado dijo que durante el fin de semana visualizaron varios autos de marcas de renombre estacionados afuera de la casa y jóvenes que entraban y salían del hogar. “Las muertes parecen ser un ajuste de cuentas”, opinó el hombre. Cuando El País preguntó por el suceso a otros vecinos de la zona, la mayoría no quiso dar ningún tipo de información.



Al otro día de producirse el doble crimen, la Policía encontró uno de los dos autos que se usaron en el asesinato. El vehículo se halló cerca del estadio Campeón del Siglo y estaba abandonado y quemado.

Baleados

La semana pasada hubo un saldo de nueve homicidios. Un femicidio en Salto, dos en Maldonado, tres en Canelones y tres en Montevideo (en Sayago, Cerro y barrio 17 de junio). Entre la noche del domingo y la mañana del lunes, se sumaron otros dos casos fatales en Toledo Chico y en Casavalle.



El domingo, próximo a las 20 horas, vecinos de Toledo Chico alertaron a la Policía que un hombre de 52 años y otro de 29 resultaron heridos por disparos. El hecho se produjo porque dos delincuentes intentaron robar una cantina y dispararon hacia las dos víctimas que trabajaban en el lugar.



Personas que se encontraban cerca del lugar, trasladaron al hombre de 52 años a la policlínica Capitán Tula donde minutos más tarde falleció, según consignó Telemundo (Canal 12).

Otro asesinato ocurrió ayer en el barrio Casavalle alrededor de las 8 de la mañana. Un hombre de 57 años fue baleado en la puerta de su casa.



Fuentes de la investigación puntualizaron que dos individuos arribaron a la casa y luego de una discusión le dispararon repetidas veces en el abdomen, lo que provocó su muerte.



La Policía indicó a Subrayado (Canal 10) que la víctima tenía problemas de adicciones al igual que antecedentes penales por un delito de hurto y uno de receptación. Ambos casos están a cargo del fiscal de Homicidios de 1º Turno, Carlos Negro, quien se presentó al lugar de este último crimen.

Cifras El País obtuvo un documento del Ministerio de Salud Pública que detalla la cantidad de registros de heridas por arma de fuego en base a ingresos hospitalarios.



El informe se publicó el 12 de abril de 2022 y señala que en el año 2017 hubo un total de 505 personas heridas por arma de fuego (tanto por agresiones externas como por lesiones autoinfligidas). En 2018 hubo 659 casos de traumatismos por armas de fuego, en 2019 fueron un total de 666 personas y en 2020 hubo 647 personas que fueron hospitalizadas por este motivo. Esto arroja un resultado de 2477 casos en un total de cuatro años. La cartera no aportó los datos el año 2021 ni de lo que va del año 2022.

Encontraron a dos hombres calcinados



Dos trabajadores rurales, de 31 y 22 años, fueron halladas sin vida en una casa que estaba quemada cerca de Cebollatí, Rocha. Los cuerpos estaban calcinados y, según los primeros análisis forenses, las muertes habrían ocurrido varios días atrás.



Según supo El País, la hipótesis que se maneja hasta el momento es que el incendio que causó el fallecimiento de las dos personas fue a causa de un cortocircuito.



El informe forense señaló que las personas perdieron la vida debido a una intoxicación por dióxido de carbono.



Los fallecimientos se conocieron a raíz de que la pareja de una de las víctimas se comunicó con la Policía solicitando ayuda porque el hombre no contestaba sus llamadas hace tiempo.



El domingo es el día con más crímenes



Luego de presentar las cifras oficiales que reflejaron un descenso de todos los delitos tras dos años de gestión, el Ministerio del Interior publicó el 22 de enero de este año el informe completo sobre homicidios, realizado por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad.

Y allí, en un documento que tiene 49 páginas, además de dar cuenta de una disminución de los asesinatos del 11,2% en 2021 si se compara con 2020 -si la referencia es con 2019, la caída es del 23,7%-, se informaron otros detalles. Por ejemplo, la evolución en los últimos seis años de la cantidad de homicidios sin aclarar.



La gráfica del informe, que toma como lapso 2015-2021, muestra un descenso casi constante desde el primer año a la fecha de la cantidad de asesinatos que logran resolverse, aunque debe tomarse en consideración que “la probabilidad de aclarar un homicidio depende, entre otros factores, del tiempo de investigación del caso”, aclara el trabajo de la cartera. Por lo que cabe esperarse que “los homicidios más recientes” tengan necesariamente “una probabilidad más baja de haber sido aclarados”.



Hecha esa advertencia, la gráfica muestra que de los asesinatos cometidos en 2015 el 65% están aclarados, un punto porcentual por encima que los del año siguiente. En 2017, las muertes violentas resueltas por la Justicia alcanzan el 58%, también un punto por arriba que los del año siguiente. En tanto, los consumados en 2019 que están aclarados son el 53%. En 2020, con el ingreso del nuevo gobierno, los homicidios aclarados pasaron a ser el 57%, pero en 2021 bajaron al 50%.

El informe también cuenta con otros datos, como por ejemplo la distribución de los asesinatos por día de semana, lo que arroja que los domingos es cuando más matan los uruguayos. El 18% de las muertes violentas ocurrieron en el último día de la semana; le siguen el sábado, con el 16%, el martes (15%), el lunes (14%), miércoles y viernes (13%) y el jueves (11%).