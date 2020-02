Embargan la mansión esteña del exfutbolista argentino Ezequiel “Pocho” Lavezzi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ezequiel “Pocho” Lavezzi es un exfutbolista argentino de extensa trayectoria. Se lució con la selección de su país, con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, fue subcampeón en el Mundial de Brasil 2014, así como en la Copa América de Chile 2015 y Estados Unidos 2016. Y vistió la camiseta de varios de los principales clubes de Europa (Napoli y Paris Saint-Germain) y Argentina (Estudiantes de Buenos Aires y San Lorenzo de Almagro). Se retiró en diciembre de 2019 en el club chino Hebei Fortune.

Lavezzi, quien ha firmado millonarios contratos en el pasado, hoy enfrenta una demanda civil por US$ 500.000 en Uruguay. Fue iniciada por una abogada del estudio ALS.

“En el proceso ya se le embargó la residencia que tiene el exfutbolista argentino en Punta del Este y se pidió el remate de la mansión para que mi cliente pueda cobrar la deuda”, según dijo la abogada Virginia D’Isabella del estudio ALS al ser consultada por El País.



El exfutbolista no respondió los mensajes de El País a través de las redes sociales.



En la página web del Poder Judicial el expediente sobre el reclamo civil está reservado.

Linda vista.

En 2014, en la cima de su carrera como delantero en Europa, Lavezzi disfrutó de unas minivacaciones en Punta del Este con su entonces novia Yanina Screpante y su hijo de nueve años de una relación anterior.



En ese momento, el futbolista adquirió un terreno en la primera línea de la playa en un barrio privado de José Ignacio, en Maldonado.

El entonces jugador y la diseñadora de interiores planificaron construir allí su “nido de amor”: una mansión de siete metros de altura y una hermosa vista. Ese sería el “refugio de verano” y la “segunda casa” del “Pocho” y Screpante.



En 2016, la pareja comenzó a diseñar la fastuosa casa. Por lo menos en una ocasión, Lavezzi y Screpante viajaron en un vuelo privado desde Argentina al aeropuerto de Laguna del Sauce.

En 2016 comenzó a diseñar una fastuosa casa con su entonces novia, Yanina Screpante, en José Ignacio. Foto: Ricardo Figueredo

El diario argentino La Nación describió así la casa de Lavezzi: tiene líneas rectas y en color blanco y piedra. Esta ubicada frente a la Laguna Escondida. En la planta alta tiene un living decorado con muebles de madera y taburetes de fibra natural, con una espectacular vista al mar.



Durante las vacaciones, Lavezzi y Screpante alquilaron una camioneta y se fueron a ver la obra de su futura casa.

En el camino se encontraron con el arquitecto argentino Pablo Sánchez Elía para definir algunos detalles de la obra. Al llegar recorrieron los distintos ambientes del inmueble en construcción y caminaron por la terraza.



En 2019, cuando la casa estaba casi lista, Lavezzi rompió con Yanina Screpante tras una relación de ocho años.



Para recibir Año Nuevo, el exfutbolista viajó a José Ignacio con su hijo Tomás y se hospedó en la mansión esteña.

La demanda.

Lavezzi hizo un negocio con un empresario que derivó en la firma de un vale por US$ 500.000 en septiembre de 2017, dijo D’Isabella.



Según la profesional, hubo un incumplimiento y el empresario le inició una demanda al exfutbolista por falta de pago en el Juzgado Civil de 9° Turno de Montevideo.



El escrito de la doctora D’Isabella, al que tuvo acceso El País, dice: “Como surge del documento que acompaño, soy tenedora del vale suscrito por el señor I.A.M, por sí y en representación de Ezequiel Iván Lavezzi, con fecha 5 de setiembre de 2017, por un importe de US$ 500.000 y con fecha de vencimiento el 5 de setiembre de 2019”. Y agrega: “Vencido el plazo establecido, la obligación consignada en el documento aludido (el vale) no fue cancelada, resultado infructuosas las gestiones privadas realizadas para el cobro del mismo”.

Al exfutbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi le gusta la farándula y veranear en el este. Foto. Archivo El País

El 6 de setiembre de 2019, D’Isabella intimó por telegrama colacionado a los demandados en el domicilio constituido en el vale millonario, por el plazo de tres días, bajo apercibimiento. “No habiendo procedido los demandados (Lavezzi e I.A.M.), ha quedado así preparada la vía ejecutiva” (el remate), advierte el escrito.

D’Isabella pide a la Justicia que “se trabe un embargo específico” sobre el inmueble ubicado en la localidad Faro de José Ignacio y luego enumera los datos catastrales de esa propiedad. Y concluye pidiendo a la Justicia que “se condene a ambos demandados” al pago de US$ 500.000, más intereses, costas y costos.