Casi 30.000 denuncias por actos criminales en un mes

El fiscal general Jorge Díaz reveló que las denuncias de hechos criminales tuvieron un aumento significativo y pasaron de 23.245 por mes al 1 de noviembre pasado, a 29.398 en la actualidad, es decir que hay un incremento de 26,4%. A un ritmo de crecimiento como el actual, en el total del año 2018 la cifra se aproximará a 350.000, bastante más que las 220.000 del año 2017.

Hubo "una explosión", reconoció Díaz en la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes a la que concurrió invitado para hablar del funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), y la relación con los fiscales y la Policía.

"¿Qué está pasando? No lo sé. Alguien puede decir que hay un aumento de los delitos. Algunos delitos han disminuido y otros han avanzado. Hay que ser muy preciso porque en las cifras hay cosas que no son delitos o no ameritan investigación criminal porque no se dan los requisitos, por ejemplo, accidentes de tránsito leves; accidentes de tránsito con lesionados leves, en los que no hay instancia; accidentes de tránsito con lesionados graves, sin instancia; suicidios,. Evidentemente, eso fue algo que nosotros no pudimos tener en cuenta", analizó, de acuerdo con la versión taquigráfica de la reunión.

Díaz dijo que está convencido que "antes existía un subregistro" de las "noticias criminales", como las denominó en la comisión. "Algún jefe de Policía del interior del país me ha expresado que en muchos lugares los hechos leves no se anotaban, que había un subregistro", explicó.

Una de las explicaciones que se manejan en la Fiscalía es que el aumento de las noticias criminales "coincide con que ahora todos los patrulleros tienen tablet y levantan las denuncias en el lugar; antes, si las denuncias no se levantaban en el sitio, luego no se hacían en las seccionales"."Nosotros lo estamos evaluando, estamos desglosando el contenido, porque son números importantes", sostuvo ante los legisladores. En otro orden, Díaz afirmó en la reunión que "en algún momento el sistema político, tendrá que definir qué es lo que quiere que haga la Fiscalía porque para un roto, un cosido o un lavado no podemos servir".

Y ejemplificó que "en esta redefinición de cometidos habíamos logrado salir de la intervención de los divorcios, pensiones alimenticias". "Sin embargo, la ley de género —de contrabando, por la ventana— establece que tenemos que intervenir en los casos de violencia de género, lo que, con respeto, parece poco consistente", opinó.