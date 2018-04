Club Nacional demanda por US$ 580.000 a dos hinchas

En un hecho inédito, el Club Nacional de Fútbol demandará por unos US$ 600.000 a los dos hinchas que provocaron a la parcialidad del club Chapecoense imitando la caída de un avión en alusión a la tragedia aérea donde pereció gran parte del plantel del equipo brasileño.

En la audiencia de conciliación realizada el lunes 2 previa al juicio civil, el abogado de Nacional, Raúl Acuña, expresó que el hecho se produjo el 31 de enero de 2018 cuando el equipo tricolor viajara a la ciudad de Chapecó con la finalidad de disputar un partido por la Copa Conmebol Libertadores en el estadio Arena Condá.

Ante la jueza de Conciliación Silvia Castelli, Acuña expresó que, durante el partido de fútbol, los hinchas de Nacional, Nicolás Correa Macedo y Matías Huelmo Belén, provocaron a los aficionados locales mediante gestos que recordaron la "lamentable tragedia aérea" sucedida el 28 de noviembre de 2016 donde fallecieron 71 personas, entre ellos jugadores de Chapecoense, dirigentes, personal del club y periodistas.

Los gestos de los hinchas determinaron que el Tribunal de Disciplina de la Conmebol sancionara a Nacional. Se le prohibió la venta de entradas a sus parciales por los próximos tres partidos que el equipo jugase en dicho certamen en condición de visitante, que ya están cumplidos, y le aplicó una multa de US$ 80.000.

"La lamentable conducta de los citados no solo causó perjuicios económicos al club sino que le dañó seria e irreparablemente el prestigio e imagen institucional tanto en el ámbito nacional, pero fundamentalmente en el plano internacional, ya que las imágenes (de los gestos de los hinchas Correa y Belén) fueron retransmitidas a prácticamente todo el mundo", señaló el abogado de Nacional según las actas a las que tuvo acceso El País.

En la audiencia de conciliación, Nacional reclamó a los dos parciales US$ 80.000 por la multa que deberá pagar Nacional a la Conmebol y US$ 500.000 por perjuicio "al prestigio institucional afectado".

Los abogados de los dos hinchas, Martín Etcheverry y Daniel Burgos calificaron de "improcedente" la demanda del Club Nacional porque sus defendidos no incurrieron en un hecho ilícito, sino en un "desatinado" uso de la libertad de expresión.

El acta de la audiencia expresa que los hinchas pretenden hacer llegar al Club Nacional de Fútbol "sus más sentidas disculpas" por las expresiones o gestos realizados en el partido jugado contra el Club Chapecoense de Brasil.

Los abogados de ambos hinchas señalaron que el pedido de disculpas se hará extensivo al equipo norteño, a su hinchada y a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas a través de la forma que Nacional pueda entender pertinente. Etcheverry y Burgos rechazaron totalmente la demanda que Nacional pretende iniciar contra sus defendidos.

Ante esa repuesta, la jueza Castelli le dio otra vez la palabra al abogado de Nacional, Acuña, quien expresó que el club tricolor "continuará con las acciones judiciales" contra los dos hinchas aunque "valora la actitud de disculpas". Agregó que se pondrá en conocimiento de las autoridades de Chapecoense las expresiones de disculpas de los dos hinchas.

Posteriormente, la jueza Castelli intentó que las partes llegasen a un acuerdo. Tras ello, la magistrada estampó en el acta: "Téngase por inutilmente tentada la conciliación".

Consultados por El País, Etcheverry y Burgos expresaron que los gestos de sus dos defendidos se realizaron en el marco de un diálogo entre las hinchadas que no fue reproducido por los videos del partido, lo que le quita perspectiva.

Sostuvieron que las expresiones de sus dos defendidos son cosas del momento y en la tribuna de Nacional no hubo muertos, disparos ni se tiraron garrafas de supergás.

Destacaron que sus clientes pidieron disculpas a los clubes Nacional y Chapecoense y están arrepentidos de sus gestos provocativos a la hinchada del equipo brasileño.

Tras reconocer que los gestos generaron una repercusión negativa en Uruguay y en otras partes del mundo, los dos abogados expresaron que, durante el partido, sus defendidos no midieron el momento ni las circunstancias. De todas formas, agregaron, plantearon a ambos clubes sus disculpas.

Según Etcheverry, Nacional pretende, con la demanda, enviar "una señal" a su hinchada de que debe mantenerse dentro de márgenes de conducta y "usar como ejemplos" a los demandados.

El club y los hinchas pidieron disculpas

Días después del partido con Chapecoense, los gestos de los hinchas tricolores en el Arena Condá fueron muy criticados por propios y extraños. Por todo lo que se generó fue que Nacional (como institución y sus hinchas) expresó de distintas maneras las disculpas del caso.



Por eso mismo es que horas antes del inicio del juego de vuelta entre ambos equipos en Montevideo, y cuando comenzaron a ingresar algunas banderas, una resaltó del resto: "¡Perdón Chape, 2 no nos representan!", rezaba la bandera que se colocó en la tribuna Abdón Porte del Gran Parque Central. A este detalle también se sumó un homenaje al minuto 71 de juego recordando los fallecidos en la tragedia con aplausos durante todo el minuto. Uno de los hinchas que realizó las provocaciones fue eliminado del padrón social del club. El periodista Rafael Henzel, sobreviviente de la tragedia, aceptó las disculpas. "Un funcionario del aeropuerto aquí en Montevideo, hincha de Nacional, me pidió disculpas por los gestos de algunos hinchas en Chapecó. Hay una indignación local y no esperaba otra cosa", publicó Henzel en sus redes sociales. El periodista brasileño no sufrió graves lesiones ni consecuencias y se sigue desempeñado en su labor acompañando a Chapecoense a cada uno de sus partidos. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Vuelo de Chapecoense (AFAV-C), Fabianne Belle, expresó el repudio de los hechos y aseguró que dirigió el asunto al departamento jurídico, para tomar las acciones necesarias en pro de la memoria de las víctimas y el respeto de sus familiares.