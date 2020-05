Chats revelaron trama de abusos sexuales a menores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Tienen que venir al apartamento del tío las dos sobrinitas. Pero vengan tapadas o el portero podrá desconfiar. Pero debajo vengan lindas”, decía uno de los chats de un abogado y docente universitario de Derecho a una de las menores.

En otra conversación, un arquitecto acusado dialogaba con una de las adolescentes donde ésta le informó que tenía 17 años, pero que se habían conocido y mantenido relaciones sexuales desde los 16. “Mi otra amiga también tiene 17 años”, dijo la menor según señalaron a El País participantes de la audiencia penal realizada ayer.



La pregunta surge sola. ¿Qué tienen en común un exjuez penal, un diputado colorado suplente, un abogado y profesor universitario de Derecho, un arquitecto y un productor de eventos?

Explotaban sexualmente a menores de edad a cambio de dinero, drogas u otro tipo de retribución. Los contactos comenzaron a través de una página web, una especie de clasificados eróticos donde personas ofrecen servicios sexuales de toda clase sin pagar comisiones.



La misma página web también funciona en Argentina.

Allí se puede apreciar fotos de muchachas que dicen tener 18 años o más y ofrecen servicios sexuales en sus apartamentos. También están dispuestas a acompañar a personas a eventos.



Luego, los “arreglos” entre ambas partes se hacían a través de conversaciones privadas entre los cinco imputados y las menores de edad, una de ellas apareció muerta en la desembocadura del arroyo Solís después de estar desaparecida algunos días. La última vez que se supo de ella se dirigía a la terminal de Tres Cruces para viajar a Punta del Este.



Así lo advirtió la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales a cargo de Darvina Viera en la audiencia realizada ayer, según señalaron participantes de la reunión. Y agregaron que las conversaciones entre los investigados y las menores fueron una de las pruebas claves con las que contó la fiscalía para solicitar el inicio de la investigación contra los cinco hombres.

Otro ejemplo relatado en la audiencia por la fiscal fue una conversación que el exjuez penal mantuvo con una de las menores. En un momento de la charla, el exmagistrado reclamó por el elevado precio de los servicios sexuales y le indicó que no ganaba lo suficiente como para contratar a dos adolescentes.



Según fuentes del caso, la menor insistió diciendo que ella y su amiga cobraban $ 5.000 por los servicios sexuales. El exjuez se sorprendió. Como vio que no le alcanzaba el dinero, le dijo a la adolescente que su hijo tenía plantas de marihuana y sí era posible “permutar” los servicios por cogollos (flores) de marihuana.

Las fuentes señalaron que el exmagistrado también preguntó a la menor si tenía experiencia como para satisfacer a un hombre mayor de edad.



A instancias de la fiscal Viera, la jueza Adriana de los Santos resolvió el inicio del proceso penal contra los cinco acusados, quienes habían sido detenidos por la Policía el martes 12. Serán investigados por el delito de retribución o promesa de retribución a personas adolescentes para mantener sexo o cualquier otro acto erótico, dijo la fiscal Viera a El País.

La fiscal indicó que se entendió que no era necesario pedir prisión preventiva y que, en cambio, se solicitaron medidas de no acercamiento y de no comunicación por ningún medio, así como la obligación de fijar domicilio.



Viera dijo que la investigación se inició luego de recibir una denuncia en Maldonado.



"Al poco tiempo se incautaron los celulares de las adolescentes y de ahí surgió una cantidad de datos que la Fiscalía empezó investigar junto con Interpol", indicó la fiscal.

El abogado penalista, Ignacio Durán, defensor del productor de eventos imputado, dijo que su cliente tiene una relación de amistad con las jóvenes. Y agregó que éste organiza eventos y su situación “no tiene nada que ver” con la de los otros imputados.



Durán señaló que se opuso en la audiencia a que se le inicie el proceso penal a su cliente. “Mi cliente lo que hizo fue facilitarles entradas a las jóvenes a una fiesta. Eso pasó con otras tantas chicas. Los productores ofrecen entradas para que las fiestas se llenen”, explicó. Agregó que las relaciones sexuales entre ellos fueron consentidas; “mi cliente no sabía que eran menores. Se va a apelar la formalización”.

Martín Frustaci, abogado del exjuez penal y del abogado y docente universitario de Derecho, dijo que sus defendidos no sabían que trataban con menores de edad. Y explicó que se trata de un delito de peligro, ya que el bien tutelado es la integridad de las adolescentes.



Los abogados del diputado suplente, Andrés Ojeda y Federico Ravera señalaron que se pronunciarán sobre el caso luego que se profundice la investigación.

Los abogados del arquitecto imputado por abuso sexual a menores, Diego Camaño y Rodrigo Martínez, se retiraron del Juzgado sin realizar declaraciones. Camaño es especialista en litigios internacionales sobre derechos humanos. Fue abogado de los hermanos Peirano.



Viera dijo que podría haber más personas involucradas en el caso.

Ciudadanos suspende derechos de diputado suplente acusado

“Siempre vamos a defender la presunción de inocencia, pero Ciudadanos no habrá de tolerar conductas que atenten contra la decencia básica en ninguna dimensión”, escribió el canciller y líder de Ciudadanos, Ernesto Talvi, en su cuenta de Twitter luego de que N.O., diputado suplente del sector fuera imputado por un delito de explotación sexual de menores, junto con cuatro personas más.



Junto con la publicación, Talvi adjuntó un comunicado emitido por Ciudadanos en el que se informa que el diputado suplente quedó suspendido en el ejercicio de sus derechos como afiliado del Partido Colorado.



Además se denunciaron los hechos ante la Comisión de Ética y Conducta Política del Partido Colorado. En el comunicado también se informa que se esperará a la resolución judicial para “adoptar las medidas que en su mérito correspondan”.



El diputado suplente comenzó a ser investigado luego de que se recibiera una denuncia en Maldonado. Tras realizar una pericia a los celulares de dos adolescentes, la Fiscalía solicitó la detención de Ortiz y de otras cuatro personas implicadas.