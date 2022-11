Caso Cor: "Nos obliga a recomendar a cada policía que no persiga a nadie más", dice Ojeda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andrés Ojeda, abogado del Sindicato de Funcionarios Policiales (Sifpom) se refirió este lunes a la sentencia del Tribunal de Apelaciones Penal de Primer Turno contra uno de los policías imputados por la muerte del joven Santiago Cor. "No tuvo su justo lugar", expresó el letrado.

"Estamos en el punto del absurdo. A partir de esta sentencia, si se mantiene como está en la corte, nos obliga a nosotros a salir a recomendar y sugerir vehementemente a cada policía de la República que no persiga a nadie más, porque lo que le pase a ese alguien se lo van a imputar a él", apuntó Ojeda en diálogo con Informativo Carve (Radio Carve).



El abogado, que presentará recurso de casación en la Suprema Corte de Justicia para apelar la resolución del Tribunal de Apelaciones, aseguró que, tras este fallo, hay "cientos de preguntas de policías de todo el país" con dudas de qué tendrían que hacer en caso de una persecución avalada por el reglamento.



"Si mañana un policía deja a alguien irse del control, con algo grave, no lo sigue y lo sancionan administrativamente, yo prefiero que lo sancionen administrativamente a que responda penalmente por lo que le pase al fugado. Porque si a Cor le hubieran encontrado dos kilos de droga en la mochila esta discusión capaz no la teníamos, y en el fondo es ridículo", agregó.

"La sentencia me da salomónica: un poquito para cada uno. Y lo jurídico no funciona de forma salomónica, hay reglas de juego que tenemos que respetar. Entiendo que lo que ocurrió fue una verdadera tragedia y una injusticia, pero una injusticia no se tapa con otra. Y el castigo penal a este policía es una verdadera injusticia", sentenció.

Tras el fallo dado el pasado jueves, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, expresó: "Aceptamos la sentencia del tribunal de apelaciones sobre el trágico caso Cor en Durazno, pero no lo compartimos".



Heber, que en marzo viajó a Durazno para presenciar el juicio oral y mostrar su respaldo a los dos oficiales de policía formalizados por el caso, detalló que "la ley de procedimiento policial respalda el accionar d estos policías".



"Soy el que exige actúen con determinación y compromiso. Dentro de la ley todo, fuera de ella nada", sentenció el ministro.

El caso

En agosto de 2020, agentes policiales persiguieron a Santiago Cor, de 20 años, y él chocó en su moto contra un árbol. Los efectivos involucrados en el operativo fueron acusados de homicidio por la Fiscalía, mientras que la Policía sostuvo que fue un accidente.



La Justicia había absuelto en primera instancia a los dos efectivos. Sin embargo, en la segunda instancia el Tribunal de Apelaciones condenó a uno de ellos por homicidio culpable.



Por esto, se le estableció una pena 18 meses de prisión, sustituidos por libertad a prueba.



Consultado por El País, el abogado defensor de la familia de Cor, Hugo O'Neill, aseguró que “se respira Justicia con esta revocación y demuestra que el Estado de derecho en Uruguay está plenamente vigente”. Además, señaló que se trata de una demostración de que “el actuar de la Policía fue arbitrario y contrario a la Ley del Procedimiento Policial”.