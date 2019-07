Amodio Pérez recibe indemnización récord; le pagarán US$ 200 por día por prisión indebida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

La Justicia le otorgó ayer la razón al extupamaro Héctor Amodio Pérez y consideró que sufrió 362 días de prisión indebida en Uruguay.



En un fallo histórico, el juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian, condenó al Poder Judicial a indemnizar tanto los 24 días de prisión de Amodio en Cárcel Central como los 338 que este pasó en prisión domiciliaria. Son muy inusuales los casos en que la Justicia indemniza la prisión domiciliaria de una persona declarada inocente por un Tribunal de Apelaciones en lo Penal.

Para el juez Ohanian, por más benévolo que se puede considerar el régimen de prisión domiciliaria, esta afecta derechos consagrados en la Constitución de la República (libertad ambulatoria). Y, por ende, debe ser resarcida en los mismos términos que la reclusión en una cárcel, entiende el magistrado.



El juez Ohanian argumentó que Amodio es una persona mayor de edad (82 años), estuvo preso en una casa que no era la suya, soportó el descrédito de su imagen pública y enfrentó la prisión lejos de sus familiares y del país donde vivió tantos años (España).



El juez recordó en el fallo que trazó una línea jurisprudencial en su juzgado que otorga una indemnización promedio de US$ 100 por daño moral para aquellos casos de prisión indebida.



Teniendo en cuenta los padecimientos de Amodio, el magistrado entiende adecuado fijar por cada día de reclusión (24) en Cárcel Central la suma de $ 7.000 (US$ 205 al tipo de cambio promedio de ayer) y de $ 6.000 diario (US$ 175) para cada una de las jornadas en que sufrió prisión domiciliaria.



Según la sentencia a la que accedió El País, Ohanian consideró que, por prisión indebida, Amodio Pérez debe recibir una indemnización que totaliza $ 2.196.000 (US$ 64.398), más actualizaciones e intereses legales desde el dictado del fallo. Esa cifra podría trepar a unos US$ 100.000.

El abogado penalista Andrés Ojeda acompaña al extupamaro Amodio Pérez a una comparecencia ante la Justicia Penal. Foto: Fernando Ponzetto.

Un estudio elaborado por el bufete Baker Tilly Uruguay señala que, entre 2010 y abril de este año, el promedio de indemnización por prisión indebida fue US$ 61 por día de cárcel para una persona inocente.



En los últimos dos años, el promedio de las indemnizaciones cayó a US$ 50 diarios de prisión indebida y en un caso, un juez de lo Contencioso Administrativo fijó en US$ 25 diarios la compensación que el Poder Judicial deberá pagar a un inocente que estuvo 427 días en la cárcel.

Justicia fue imparcial, dice juez El juez Gabriel Ohanian entendió que si un Tribunal de Apelaciones revocó el procesamiento del extupamaro Amodio Pérez, ya existe “cosa juzgada” en el punto. Por ende, advirtió, no es necesario hacer una revisión de todo el proceso penal porque un tribunal ya se expidió sobre el mismo. En la sentencia, Ohanian recuerda que Amodio se queja de que fue objeto de una persecución judicial y que su suerte ante el Juzgado Penal de 16° Turno estuvo laudada desde un primer momento en su perjuicio. “(Sin embargo), el decisor (juez del caso) con igual derecho realza la independencia de los jueces del Poder Judicial”, dice Ohanian. Y advierte que quienes tenían la titularidad del Poder Ejecutivo en el momento en que Amodio fue enjuiciado eran sus excompañeros del MLN, hecho que no escapa a nadie. “Entonces se habrá de concluir que el sistema judicial actuó dentro del marco de la ley, con abstracción de consideraciones distintas al Derecho, tanto así que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal revocó el procesamiento” del exdirigente tupamaro, dice Ohanian. El Poder Judicial tiene 15 días para apelar el fallo.

Jueces no hacen “revisionismo”.

En su sentencia dictada ayer, el juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian, señaló que los magistrados del Poder Judicial “no hacen” revisionismo histórico en ningún sentido. “Ni avalan o desmienten versiones oficiales o alternativas de los hechos del pasado, no es ese su trabajo: su trabajo es juzgar”, sostuvo Ohanian en su fallo.