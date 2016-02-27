Intendencia quiere que taxistas usen uniforme y asistan a cursos

Hay exigencias de IMM que los trabajadores dicen que ya habían pedido.

Tras la polémica desatada a raíz del funcionamiento de la aplicación Uber en Uruguay, ahora la Intendencia de Montevideo busca mejorar la calidad del servicio de los taxis en la capital del país para competir con los vehículos que usan esa aplicación con el fin de hacer traslados de pasajeros en la ciudad.

El trabajo de los taxistas ha disminuido entre un 30% y un 50%, dijo en enero a radio Montecarlo el dirigente de la Gremial Única del Taxi, Enrique Mera. Indicó que no se le puede otorgar la responsabilidad de esta baja a Uber, porque no tienen los números para confirmarlo. Sin embargo, al momento de comentar cuáles serán los pasos a seguir por los taximetristas, informa que su objetivo se centra en Uber, que comenzó a funcionar en Uruguay en noviembre pasado.

Cambios.

Ayer de mañana se instaló una mesa de trabajo entre autoridades de la Intendencia, la patronal del taxi y el sindicato sobre las nuevas exigencias con el objetivo de mejorar el servicio para los usuarios.

La directora del Departamento de Movilidad, Beatriz Tabacco, el director de la División Transporte, Máximo Oleaurre, y el director de la División Tránsito, Pablo Ferrer, se reunieron con representantes de los diferentes sectores del servicio de taxímetros.

Entre las exigencias planteadas por la Intendencia se encuentran el uso del uniforme por parte de los choferes y cursos de capacitación para los conductores.

Antonio Diez, secretario general del Suatt, dijo que hoy "las empresas de transporte de ómnibus ya usan uniformes, sería lo mismo para el trabajador del taxi".

Aclaró que aún "no hay nada aprobado, todo se va a conversar. En los próximos meses se van a estudiar los temas".

Los principales temas de discusión de ayer fueron: sobre el vehículo: espacios internos para albergar la mampara, formas de medirlos con y sin mampara instalada, cilindradas mínimas, antigüedad de los vehículos, tecnología, incorporación de sistema de GPS obligatorio en todas las unidades, con control centralizado, incorporación de recibo obligatorio, pago mediante tarjetas, incluida en el Sistema de Transporte Metropolitano (STM) con instalación obligatoria.

En relación a los conductores se habló de la mejora del sistema de libreta especial para taxímetro; formación de los choferes en conducción y relacionamiento, horas de conducción en relación con la seguridad de tránsito, sistema de evaluación de desempeño de conductores por parte de los pasajeros, seguro de vida para conductores, cursos de actualización para conductores y uniforme de trabajo.

También trataron el tema de la seguridad de los pasajeros: características de mamparas y sistemas de seguridad, sistema de protección infantil: cómo y de qué forma, identificación visible del conductor, silla de ruedas para personas con discapacidad, perros guía de ciegos, detalla la Intendencia.

De esos puntos el Suatt viene reclamando algunos desde hace tiempo a la Intendencia "como la libreta diferencial y el tamaño del auto, que sean más grandes para dar más comodidad por la mampara", afirmó Diez.

Muchas de las medidas ya las aplica Uber como la antigüedad de los vehículos, que solo pueden ser modelos de 2008 en adelante, formación de los choferes y sistema de evaluación de los conductores.

Gobierno quiere regular las aplicaciones por ley.

El 23 de febrero pasado la Presidencia de la República comunicó a la bancada del Frente Amplio que en 15 días estará en manos del oficialismo el proyecto de ley que regula los negocios que giran en torno a aplicaciones tecnológicas como Uber, Airbnb, Spotify y Netflix. El presidente de la República Tabaré Vázquez convocará a los partidos de oposición para hacer del tema “una política de Estado”, informó El País el 24 de febrero pasado. El secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, será el encargado de entrar en contacto con los partidos políticos de la oposición para que manifiesten su opinión sobre el tema. La intención del gobierno es que todas estas aplicaciones cumplan con las normas exigidas para cualquier empresa que se instale en el país, incluido el pago de impuestos.

La IMM pide un sistema para que los pasajeros puedan evaluar a los taxistas. Foto: L. Mainé.

Mejoras para competir con Uber