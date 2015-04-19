Homicidio en Las Piedras: hallan a joven de 17 años con balazo en el ojo

La Policía lo encontró tirado en la calle cerca del obelisco, lo trasladaron al hospital local donde horas después falleció.

En las últimas horas un joven de 17 años fue encontrado en calle general Artigas y Francisca Asnar, junto al monumento del obelisco de Las Piedras, Canelones, tendido en el suelo con una herida de arma de fuego en su ojo derecho. Fue trasladado inmediatamente al hospital local, informa la Jefatura de Policía de Canelones.

Médicos le diagnosticaron "herida de arma de fuego en región supra orbitaria derecha sin orificio de salida". Falleció horas más tarde en el centro asistencial.

El homicidio ocurrió en jurisdicción de la Seccional 21ra. de Las Piedras. Personal de la Brigada de Homicidios se encuentran trabajando para aclarar un hecho.



Las Piedras. Foto: Archivo de El País

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