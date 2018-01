Granjeros evalúan bloquear el puerto

Renzo Tonón, uno de los participantes del encuentro, dijo a El País que es necesario que el centro-sur del país participe más en las movilizaciones agropecuarias y que hay millones de kilos de uva que no se pueden colocar. Tonón dijo también que, a diferencia de lo que ocurría en cada verano, hay dificultades para colocar la mayor parte de la producción granjera en el este del país debido al contrabando. Tonón reconoció que es difícil movilizar a los productores de la zona metropolitana. Según el productor, se nota desánimo en los productores granjeros lo que ha afectado el nivel de participación en las asambleas. "La paciencia se terminó y no da para más. No se descartan medidas de fuerza", dijo Tonón. "Si logramos que, al menos, desaparezcan menos productores, sería un avance", señaló.

Por su parte, el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, hizo declaraciones de tono moderado y dijo al portal Ecos que "no creo en la teoría de generar odio entre los uruguayos". "No puede ser que de un lado se amenace con dejar desabastecido al país y del otro se hable de que son todos unos aristócratas", expresó Pereira. El presidente de la central dijo que no responderá a los agravios que recibe el Pit-Cnt de los grupos de WhatsApp de productores "autoconvocados". "He leído cosas superhirientes, pero no podemos hacernos los ofendidos y no conversar", señaló.

Sin embargo, Ismael Fuentes, director del Instituto de Formación y Empleo Profesional por el Pit-Cnt, tomó una actitud más dura y escribió en Twitter que "algunas patronales rurales están convencidas que son dueños de la tierra, la producción y de los trabajadores y su familia". "Estos señores se quejan de todo, porque prefieren volver a sus trabajadores esclavos", acusó Fuentes.

El sindicalista Richard Read, cuestionó duramente, al coordinador de Cultura de la intendencia de Durazno por sus dichos llamando a participar de la movilización del 23.