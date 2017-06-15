Gobierno enfático: no acepta prohibir "fracking"

Dice que no se usará por ahora y que se debe estudiar más.

El gobierno le dejó claro ayer a la oposición que no está dispuesto a prohibir la controvertida técnica del "frac-king" aunque sí acepta que se cree un comité científico que la estudie.

El subsecretario de Industria, Guillermo Moncecchi, y el director de Minería, Néstor Campal, estuvieron ayer en la comisión de Industria de la Cámara de Representantes para analizar los proyectos de la oposición que o prohíben el "fracking" o proponen una "moratoria" de cinco años como el que impulsa el diputado colorado por Paysandú, Walter Verri.

El gobierno no quiere ni prohibición ni moratoria. Campal dijo a El País que "todos reconocemos que ha habido malas aplicaciones de la técnica y buenas aplicaciones" y que "hay lugares donde esa técnica no es la adecuada y hay lugares donde hay registros que indican que esta técnica ha dado buenos resultados" por lo que "la prohibición genérica no es la solución que hay que plantear hoy. Lo razonable es estudiar". "Lo que se prohíbe no se analiza" aunque puede "tranquilizar a alguien que no sabe del tema", sostuvo. Campal cuestionó que el "proyecto no considere una regionalidad en la posible aplicación de la técnica". De todas formas, según el funcionario, no hay posibilidades de que el "fracking sea aplicado en el período que le queda a este gobierno. "Existen, además, todos los mecanismos adecuados en la estructura estatal para que un proceso del que no tengamos información no se aplique", dijo Campal.

Las explicaciones no convencieron a Verri, quien señaló que la mayoría de los países del mundo han prohibido el "frac-king". "Los países que lo utilizan es por necesidad, no porque sea inocuo. El fracking supone un uso intenso de agua y que se contamine con elementos cancerígenos", señaló. Verri admitió que la técnica puede evolucionar, por lo que le parece más adecuada una moratoria por cinco años para que trabaje un comité científico. Los diputados blancos Gerardo Amarilla y Alejo Umpiérrez presentaron un proyecto de ley para la prohibición lisa y llana de la técnica, cuyos detractores sostienen que contamina acuíferos y puede provocar sismos. Pero Campal dice que su potencialidad de generar sismos depende de la estructura geológica de cada lugar.

En la próxima sesión de la comisión de Industria se deberá decidir si el cuerpo propone que el plenario de la Cámara de Representantes trata de los tres proyectos legislativos vinculados con el "fracking".

La empresa Schuepbach está buscando petróleo en el este de Paysandú aunque el martes informó en un comunicado que debido a que encontró dificultades "inesperadas" suspende la operativa unos días. La exploración se retomaría en unas dos semanas, dice el comunicado. Hasta ahora la empresa señala que no considera utilizar la "fractura hidráulica" ("fracking") porque no es necesario y sería demasiado caro. Pero Verri considera que en realidad el gobierno busca tener las "manos libres" para que en caso de que los eventuales hidrocarburos en el norte del país no sean convencionales, puedan ser extraídos mediante "fracking".

JUAN PABLO CORREA Director de Minería cree que efectos buenos o malos dependen de cada lugar. Foto: EFE

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