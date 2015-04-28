Furia contra inspectores de tránsito de Durazno

El día que no hay lío, es como que se extraña", aseveró Ariel Mansilla, encargado de la División Tránsito de la Intendencia de Durazno.

Es que los inspectores están de racha. El pasado fin de semana nuevamente fueron blanco de iracundos conductores. Este vez fueron dos incidentes, en los que los trabajadores resultaron increpados.

Uno de los casos se verificó en el Microcentro de la ciudad cuando un automovilista estacionó su vehículo en 18 de Julio, entre Zorrilla de San Martín y Manuel Oribe, en una zona acordonada por arreglos que la Intendencia viene realizando en el pavimento.

Al acercarse una inspectora para solicitar la documentación y eventualmente aplicar una multa, el conductor reaccionó increpando a la funcionaria y saliendo del vehículo.

Según testigos, la discusión, que se generó sobre el mediodía del sábado, se acaloró y tras varios gestos y reproches, fue solicitada la presencia policial, que al cabo de varios minutos, logró aplacar el ánimo del automovilista, siendo derivado a la seccional primera de policía.

Menor.

El otro incidente tuvo lugar en la madrugada del domingo, cuando el cuerpo de inspectores de tránsito de la Intyendencia, realizaba controles e inspecciones de vehículos en calle 19 de Abril, entre 18 de Julio y Artigas, con el apoyo de personal policial.

En el momento en el que se procedía a notificar al propietario de una moto que se encontraba en estado irregular, que el vehículo iba a ser incautado, el conductor reaccionó contra los funcionarios.

Un comunicado de la Jefatura de Policía de Durazno indica que "al momento de realizar la detención del adolescente de 17 años de edad, se origina por parte de personas que se encuentran en el lugar pedreas y arrojamiento de todo tipo de objetos, por lo que se solicita apoyo a otras dependencias concurriendo personal del Grupo Geo, Cuerpo de Radio Patrulla y Seccional Primera, logrando disuadir y calmar la situación. Enterada la Justicia competente dispuso entrega del menor a su responsable y elevación de antecedentes.

"A los gurises cuando se les va a retirar la moto, porque andan con los caños de escape libres, se enojan con la custodia policial, pero es común eso, reaccionan por eso. Reaccionan mal, se pasan un poco de la raya", dijo Mansilla a El País.

Los operativos que realizan en conjunto la intendencia y policía, establecen con elocuencia la situación del tránsito duraznense. Al menor se le incautó el birodado y se le aplicaron multas por utilización de tronador, siendo entregado a sus progenitores.

Trabajan con apoyo policial.

El comisario de la seccional primera de Durazno, Luis Ayala, confirmó que se mantendrán los operativos en la vía pública en apoyo de los inspectores de tránsito. A modo de ejemplo, el fin de semana pasado, entre las 00.30 y las 7.00, se retiraron 15 motos con tronador y se realizaron 100 espirometrías de 15 resultaron positivas.

Deben pedir auxilio a la Policía para evitar ser agredidos por conductores. Foto: V.Rodríguez.

Todos los días hay hechos violentos con los conductores