En Paysandú un recluso escapó del hospital y le robó el arma a un policía

La Policía logró recapturar a "El Galleta", un rapiñero que estaba preso desde mayo por haberle robado a un taxista. Anoche estaba en el hospital y escapó tras robarle el arma de reglamento al policía que lo custodiaba.

El recluso estaba internado en el Hospital Escuela del Litoral, en Paysandú, y tras robarle el arma al agente policial que los custodiaba se dio a la fuga.

Según informa el diario El Telégrafo sobre las 21 horas de ayer sábado el hombre salió por el área de psiquiatría cerca del lugar un grupo de policías logró ubicarlo.

Estaba dentro del una volqueta y allí comenzó un tiroteo: el recluso fue baleado en las piernas.

No hubo civiles heridos, aunque varias personas que pasaban por el lugar debieron arrojarse al piso.

Luego de ser recapturado, el recluso, apodado "El Galleta", fue llevado nuevamente al hospital.

Desde mayo estaba preso por haber rapiñado a un taxista.

Segundo caso en pocas horas.

Ayer sábado, pero en Montevideo, un recluso estaba internado en el piso 10 del Hospital de Clínicas, y tras haber recibido el alta le robó el arma del policía asignado a su custodia, le disparó en el abdomen, tomó a una enfermera como rehén y escapó en un taxi.

Más tarde fue recapturado en la intersección de Carlos María Ramírez y Manuel Herrera y Obes.

El funcionario policial que fue herido está grave en el CTI del Hospital de Clínicas, a la espera de una evolución que permita su traslado al Hospital Policial.

La delincuencia sigue golpeando en todos los barrios. Foto: Archivo El País.

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