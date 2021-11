Pruebas ERCE: Uruguay tuvo altos resultados en la región, pero no avanzó en calidad, según Unesco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2019 los estudiantes uruguayos realizaron una prueba muy similar al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), pero con relevancia regional. Se trata del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) que se realiza a alumnos de América Latina y el Caribe para evaluar sus avances y comparar entre los diferentes países.

Este martes el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Unesco) divulgó los resultados de las pruebas realizadas hace dos años y aunque mantienen a Uruguay con una buena posición en la región, el país "no avanzó en calidad de la educación respecto de la anterior" medición que había sido realizada en 2013, dijeron.



"Uruguay alcanzó resultados más altos que el promedio regional en las pruebas del ERCE 2019 en todas las evaluaciones, aunque mantiene sus resultados respecto de la medición del TERCE 2103, excepto en Matemática de tercer grado, donde disminuyó sus logros. Además, se observaron importantes diferencias de género en favor de las niñas en Lectura y en Ciencias", sostuvo la organización en un comunicado.



La región no está mejor. "El ERCE 2019 muestra resultados que dan cuenta de muy bajos niveles de aprendizaje en la región y de un estancamiento en su progreso, aun previo a la pandemia. Los sistemas educativos tienen menos de una década para alcanzar las metas comprometidas en la Agenda 2030 por lo que se deben tomar medidas urgentes para superar esta crisis en los aprendizajes", indicó Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe.



Las pruebas ERCE se realizaron en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En total, el estudio analizó el desempeño de 160 mil estudiantes de tercer y sexto grado de primaria de estos 16 países de la región.



En Uruguay participaron en el estudio 10.055 niños, de los que 4.879 estaban en tercer grado y 5.176 de sexto. Las áreas que se evaluaron fueron Lectura, Escritura y Matemática. A los estudiantes de sexto se los consultó, además, por Ciencias.



Si se discrimina por área, en Lectura los estudiantes de tercer grado tuvieron 723 puntos, lo que es superior al promedio regional, que fue de 697. Sin embargo, si se compara con los resultados de 2013, en esta última evaluación se observó un aumento del 7% en la proporción de estudiantes del nivel I, es decir de bajo desempeño.



En Matemática, en el mismo curso, el resultado fue de 722 puntos, también superior a los 698 del promedio regional. En este caso, Uruguay presentó una menor proporción de alumnos en el nivel I que el promedio regional (10.5% menos). Sin embargo, respecto del estudio TERCE 2013, aumentó el porcentaje de estudiantes en el nivel I (5.3%) y disminuyó en el nivel III (5.4%). Esta es la única evaluación del ERCE 2019 que muestra un descenso estadísticamente significativo entre ambos ciclos de evaluación.



Con respecto a los alumnos de sexto, en Lectura los estudiantes lograron 734 puntos, también superior al promedio regional de 696. Además, en este caso, se presentó una menor proporción de estudiantes en el nivel I que el promedio regional (8.6% menos) y un mayor porcentaje en el nivel IV, de alto desempeño (10.2% más). Respecto del TERCE 2013 no se observaron grandes variaciones.



En Matemática, se alcanzaron los 759 puntos y se reflejó un 24% menos de estudiantes en el nivel I de bajo desempeño comparado con el promedio regional, así como un 9,2% más en el nivel IV. En comparación con las últimas pruebas, no hubo grandes variaciones.



Finalmente, estos alumnos fueron evaluados en Ciencias. En este caso obtuvieron 731 puntos, visiblemente superior a los 702 del promedio regional.



Además también tuvo menos alumnos en el nivel I que el promedio regional (9,5% menos) y un mayor porcentaje de estudiantes en el nivel IV (5,5% más). Respecto del TERCE 2013, disminuyó la proporción de alumnos en el nivel I (4,6%).



Sobre las diferencias de género, las niñas se destacaron en Lectura, en tercer y en sexto grado, donde tuvieron 27 y 17 puntos más que los varones, respectivamente. En Ciencias tuvieron 9 puntos a favor.



“A la luz de los resultados del estudio ERCE 2019, Uruguay tiene el desafío urgente de generar un plan de desarrollo del sistema educativo y fortalecer la institucionalidad en función de realizar los próximos pasos con la prioridad de avanzar hacia una educación más inclusiva y equitativa", indicó Carlos Henríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE).



Henríquez resaltó además la importancia de reconocer "la igualdad de género y la diversidad cultural", así como de "propiciar oportunidades educativas para que todas y todos los estudiantes cuenten con los aprendizajes fundamentales para su desarrollo".



Según el comunicado, "las autoridades de la Administración Nacional de la Educación Pública manifestaron su preocupación ante el aumento entre 2013 y 2019 de la cantidad de niños con resultados en el nivel I, en tercer grado, tanto en Lectura como Matemática. Ello hace visible un retroceso que aumenta la cantidad de resultados frágiles al culminar el primer ciclo de la educación primaria lo que impactará en la trayectoria futura de los niños".



A su vez, el comunicado dijo que las autoridades "expresaron su preocupación por el estancamiento en todos los resultados obtenidos en la evaluación y el descenso registrado en Matemática de tercer grado. En dicho marco, ratificaron el compromiso de desarrollar estrategias efectivas que atiendan las realidades que afectan negativamente al sistema educativo nacional, para que estos resultados se reviertan en próximas ediciones en el marco de las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo Educativo 2020 - 2024 de la ANEP".