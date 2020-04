Unos 1.000 niños volvieron a clases y reabrieron 344 escuelas rurales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tal como lo había anunciado el presidente Luis Lacalle Pou, este miércoles se retomaron los cursos en algunas escuelas rurales del país. Por la emergencia sanitaria los niños estuvieron más de un mes sin clases presenciales.

En total reabrieron 344 establecimientos de los 546 que estaban habilitados. Hubo dos motivos por los que esas 202‬ escuelas quedaron cerradas. Uno de ellos fue porque los maestros aún no tenían los resultados de los test de COVID-19 que se realizaron. En otros casos sucedió que no se había concretado el reemplazo de las auxiliares de servicio que no podían asistir por ser parte de algunos de los grupos de riesgo de la enfermedad.



Luego, también pasó que en unas 88 escuelas no concurrió ningún niño a pesar de que estaban las puertas abiertas. Eso ocurrió, por ejemplo, en la escuela de La Macana a la que justo había asistido la directora general de Primaria, Irupé Buzzetti.



“Era lo esperable: como la asistencia es voluntaria, aquellos padres que tenían cierto temor, que estaban en desacuerdo con la medida o que les quedaba más cómodo continuar la comunicación con la escuela vía virtual optaron por no mandar a sus hijos”, según dijo Límber Santos, director del Departamento de Educación Rural de Primaria.



Si se discrimina por departamento, San José fue donde más escuelas abrieron pero no recibieron alumnos. El fenómeno pasó en 13 instituciones. Para Santos, “esto seguramente sea un síntoma del temor generado por los recientes contagios en esa zona del país”.



Por otra parte, de los 4.000 niños que están matriculados en las 542 escuelas, unos 1.000 volvieron a clases en escuelas rurales este miércoles. Se deben tener en cuenta dos cosas: hay 202 establecimientos que finalmente no reabrieron y la asistencia de los alumnos es voluntaria y queda a consideración de los padres.