“Se hizo siempre”, dijo Da Silveira por regalo de camisetas celestes y criticó “escándalos” fabricados

“Se hizo siempre, ¿no? Desde que se hacen las Pruebas Pisa en 2006, siempre ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) compró regalos para esos chicos a los que les tocó la carga de realizar esa prueba y de representar a Uruguay”, dijo este martes en rueda de prensa el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveria, al ser consultado respecto a la entrega de 7.500 camisetas de la selección uruguaya de fútbol a los estudiantes que hagan las pruebas, lo que conlleva un gasto de US$ 94.000.

“En el año 2018 se gastaron unos US$ 60.000 en comprar auriculares que se les regalaron a los chicos que participaron de la prueba, eran 2.000 menos que ahora y era un dólar de hace cuatro años, pero es algo que se hizo siempre”, afirmó el ministro.



“Me parece que es parte de este ejercicio de intentar fabricar tres escándalos por semana cuando en realidad no se está haciendo nada nuevo, lo que se está haciendo es muy razonable. Que en un año que hay Mundial se regale una camiseta celeste, a mí me parece mucho más lógico que regalar auriculares”, señaló.



La resolución firmada por el presidente del Codicen de ANEP, Robert Silva, que determina el regalo a los estudiantes de las pruebas, fue dada a conocer ayer en la red social Twitter por el integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) y senador frenteamplista Pablo Caggiani.



El legislador ya había criticado la vinculación con "la celeste" de estas pruebas y este lunes apuntó: "Practicar para la prueba y 'Ponerse la celeste' no solo cambia como se encaraban las pruebas Pisa en Uruguay También es literal. La Anep le va a pagar 100 mil dólares a la Auf para comprar camisetas. No tengo claro si es lo más pertinente en ninguno de los casos...".

Practicar para la prueba y "Ponerse la celeste" no solo cambia como se encaraban las pruebas Pisa en Uruguay También es literal. La Anep le va a pagar 100 mil dólares a la Auf para comprar camisetas. No tengo claro si es lo más pertinente en ninguno de los casos... pic.twitter.com/Na5Y6jWHTl — Pablo Caggiani (@Pablocagg) August 15, 2022

Carrera de los docentes

Por otra parte, Da Silveira se refirió a los pasos para que los docentes "puedan tener un título con valor universitario". Indicó que ahora “quedó instalado el consejo consultivo, que tiene la tarea de evaluar las propuestas de carreras de formación docente que se presenten para pedir el reconocimiento de su carácter universitario y asesorar el ministro de Educación y Cultura en tomar la decisión de reconocimiento o de no reconocimiento”.



También se refirió a un sistema de becas para incentivar que los docentes terminen sus estudios. "El Ministerio de Educación y Cultura ya tiene aprobado y los recursos reservados (para) un sistema de becas que se van a ofrecer solamente a estudiantes de tercero y cuarto año de formación docente. Becas por montos importantes que les permitan liberarse de esa tarea de tomar horas de clase, entonces la idea es decirles 'estudiá en primero y segundo y cuando estés a esa altura (en tercero) te vamos a ayudar para que no tengas que ponerte a trabajar muy temprano y que puedas terminar'", explicó.

El ministro también aclaró que quienes tengan la beca no podrán trabajar durante sus estudios.



“Además ANEP va a ir modificando algunas normas, porque la idea es premiar a quienes tengan el reconocimiento universitario, con lo cual va a haber apoyos e incentivos para que los estudiantes de formación docente se orienten en esta dirección”, aseguró el jerarca.