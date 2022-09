Elecciones universitarias: ¿dónde se vota?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Corte Electoral ya publicó el buscador de padrón de habilitados para votar en las próximas elecciones Universitarias que se realizarán el 16 de noviembre. La búsqueda puede realizarse por nombre y/o cédula.



HACE CLICK AQUÍ PARA CONSULTAR EL PADRÓN ELECTORAL

Asimismo está disponible el formulario para realizar recursos al padrón. El plazo para esto se extiende hasta el 26 de setiembre. También se pueden solicitar cambio de departamento en caso de ser necesario.

Qué se vota

En esa fecha lo que se eligen son los representantes de los tres órdenes a los Consejos de Facultad de la Universidad de la República. Se eligen tres miembros del orden Estudiantil, tres miembros del orden Egresados con el correspondiente título universitario y cinco miembros del orden Docente, debiendo contar con la calidad de profesores titulares por lo menos tres.

Quién vota y quién puede presentarse

A nivel de estudiantes, todos los que "hubiesen rendido al menos un examen o ganado un curso en los dos años anteriores al de la elección o en lo que haya transcurrido del año en que la elección se efectúa y aquellos que, habiendo aprobado el ciclo anterior, hubiesen ingresado en ese año, estuviesen matriculados y no hubiesen perdido sus cursos". El reglamento establece además que "los estudiantes inscriptos en carreras compuestas por dos o más ciclos dictados sucesivamente por distintas Facultades o Institutos asimilados a Facultad, integrarán el padrón de la Facultad o Instituto asimilado a Facultad responsable de cada ciclo, hasta que el mismo haya sido totalmente aprobado. Los estudiantes inscriptos en carreras de un único ciclo dictado por dos o más Facultades o Institutos asimilados a Facultad, podrán optar antes de la fecha de cierre de los padrones, por la Facultad o Instituto asimilado en el cual efectuarán su participación como electores y elegibles. Si no optaran, integrarán el padrón de la Facultad o Instituto asimilado en el cual se haya registrado su inscripción en la

Universidad. Los estudiantes que a la fecha del cierre del padrón hayan culminado su carrera serán incluidos en el padrón en el Orden Docente o en el de Egresados, según corresponda, aún cuando no se hayan registrado sus títulos".



Entre los docentes los que "tengan en tal calidad una antigüedad de un año por lo menos a la fecha de la elección (artículo 39 de la ley Nº 15.739). Los docentes pertenecientes a unidades universitarias asociadas a una Facultad o que participen en actividades que involucran a más de un servicio universitario y que cumplan las condiciones habilitantes, podrán optar antes de la fecha de cierre de los padrones, por el servicio asociado en el cual efectuarán su participación como elector y elegible. Si no optaran, serán incluidos en el padrón del servicio de acuerdo a la designación de su Consejo".

En tanto entre los egresados están aquellos que "figuren en los registros con título expedido por la Universidad de la República, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo final del literal a). Se eliminará del padrón a los egresados que se encuentren privados del ejercicio profesional, por vía de sanción penal o administrativa. Los egresados que se encuentren inscriptos en cursos o carreras de postgrado, figurarán en los padrones de docentes o de egresados, según corresponda. Integrarán también el orden de egresados de la respectiva Facultad o Instituto asimilado, si reúnen las demás condiciones exigidas en los párrafos anteriores, aquellos egresados de institutos oficiales de enseñanza de la República, cuyo título hubiere sido revalidado por la Universidad de la República, con posterioridad al cese de la función docente de tales Institutos, y a la continuación de dicha función por la Universidad de la República. Los Ingenieros Químicos y los Ingenieros Alimentarios integran el orden de egresados de la Facultad que les expidió el título, a menos que opten por integrarlo en la otra Facultad en que cursaron sus estudios".