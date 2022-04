Cruce entre Robert Silva y Sebastián Sabini por pintada: entre "persecución" y "defensa de la plata del pueblo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado se produjo un fuerte intercambio en redes sociales entre el Presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen), Robert Silva y el senador del MPP Sebastián Sabini por una pintada realizada hoy. Sabini criticó la "persecución" y el atentado a la "libertad de expresión" a lo que Silva le retrucó la necesidad de respectar la diversidad de opiniones y no "enchastrar fachadas" que tienen un "costo" de recuperación para la población.

Todo comenzó cuando Sabini posteó en Twitter una foto junto al mensaje de que este sábado "estudiantes de magisterio estaban realizando una pintada". "Les pidieron los datos y que tenían que ir a declarar bajo amenaza de desacato, fueron a jefatura y firmaron", agregó. En este sentido, criticó al gobierno porque "criminaliza la protesta social y recorta la libertad de expresión".

El presidente del Codicen fue quien le respondió: "¡No se trata de criminalizar la protesta! Se trata de respetar los locales públicos educativos que con la plata del pueblo se están recuperando. Por favor, colaboren entendiendo que todas las opiniones son válidas, respetando el derecho de otros, básico para la convivencia social".

Pero no quedó ahí. Sabini le contestó a Silva en la misma red social: "No comparto en nada, vivimos en una sociedad democrática con libertad de expresión, la persecución que han instalado en la educación no tiene precedentes cercanos, ejemplos tristes como éste sobran. Háganse cargo de sus acciones".

Y esto llevó a un largo ida y vuelta entre ambos. Silva respondió: "Estás muy equivocado, persecución ninguna! La libertad de expresión NADA tiene que ver con enchastre a fachadas educativas. Además, y como docente lo sabes, hay estudiantes con diferentes posiciones y hay que respetarlos a todos. No vale la prepotencia y la imposición".

Sabini cuestionó que "mandar a la policía detener estudiantes no se puede llamar de otra forma que persecución y es lo menos educativo que se me ocurre para abordar una situación en un centro educativo, es es elemental y respetar la posición de los otros estudiantes no significa callar la propia". Pero Silva le retrucó: "¿Tienes idea cuánto le cuesta al pueblo recuperar las fachadas de los edificios educativos así como su mantenimiento general?

Hay muchas formas de expresarse y no hay dudas que en la educación las respetamos, ahora no está bien hacer lo que hacen y todos debemos colaborar!

Sabini volvió a insistir: "¿La mejor solución que se les ocurre es enviar a la policía y que se les tome declaración bajo amenaza de desacato?". Y Silva planteó: "La mejor solución es trabajar juntos para que estas cosas que vos también sabes que están MAL y nada tienen que ver con la libertad de expresión, no sucedan. Es la gente con su plata la que está recuperando fachadas educativas".

Pero Sabini reiteró su cuestionamiento por la llegada de la policía. "La mejor solución es hacerse cargo de las cuestiones educativas y no encomendar a la policía la solución de un conflicto que tienen que resolver las autoridades de la educación y que lejos de resolverlo lo empeoran".



En este sentido Silva le contestó: "Para decir públicamente lo que dices seguro tendrás evidencias ¿no? Reitero, y tú lo sabes, no está bien lo que hacen y juntos hay que trabajar para que no siga sucediendo".



Sabini trajo a colación la Ley de Urgente Consideración y sostuvo que la misma "establece que si no iban a jefatura podían ser acusadas de desacato por ejercer la libertad de expresión, procesadas y no poder ejercer la docencia, ¿se entiende la gravedad?, tú estás defendiendo la intervención policial, no yo". Esto llevó a que Silva contestara: "Yo estoy defendiendo la plata del pueblo que sustenta la educación pública y con ella estamos recuperando edificios públicos. Tu defiendes lo contrario. Además, y por las dudas, la libertad de expresión está plenamente garantizada en todos los ámbitos".



Sabini posteó por último: "Atribuir intensiones es bastante bajo de tu parte. Además te reitero que estás pisoteando la Constitución ya que no puedes hacer política de ningún tipo. Hasta aquí llega el intercambio". Pero Silva le retrucó "No se a que te refieres y cuando quieras lo hablamos ya que en lo que a la defensa de la educación pública se refiere no le cedo la derecha a nadie. Saludos".