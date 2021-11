Denunciaron "intento de amedrentamiento" a alumnos del IAVA; Secundaria lo negó: "Lo que hay es diálogo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El núcleo docente del Liceo 35 (IAVA) manifestó su "más enfático rechazo al acto de persecución gremial e intento de amedrentamiento que sufrieron las y los estudiantes del gremio estudiantil de nuestra Institución", a través de un comunicado emitido ayer domingo por la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo. Sin embargo, las autoridades de la educación aseguran que las acusaciones no son ciertas.

El comunicado publicado por ADES establece que el viernes de la semana pasada dos estudiantes del gremio fueron "convocados" a la Dirección del instituto. "No se les dijo que allí estaba también, además de la directora, la inspectora Leticia Bentancor y uno de los subdirectores". Ellos, según aseguran en el texto, "estuvieron amedrentando a los estudiantes e intentando frenar una ocupación que todavía no había sido decidida".

El núcleo docente considera que en este caso hay "una clara asimetría, un claro abuso de poder", al estar "intimidando a dos menores de edad sin compañía". Por otro lado, indicaron que "se desconoce" el funcionamiento de la organización gremial y el "modo" en que se toman decisiones, "centrando la responsabilidad en dos de sus referentes", expresaron en la carta.



"Lamentablemente estas prácticas autoritarias y antisindicales no nos sorprenden, pero nos indignan y nos preocupan. Manifestamos nuestro total apoyo y solidaridad con el gremio estudiantil, con sus justas reivindicaciones y sus medidas de lucha", remata el comunicado.



Consultado por El País, Óscar Yañez, subdirector de Secundaria, indicó que no hubo "ningún amedrentamiento" contra los estudiantes. "Lo que hay es diálogo", remarcó, e indicó que existe un acuerdo para llegar a una reunión entre la dirección del IAVA, la inspección de institutos y los estudiantes.



Consultado sobre por qué fueron convocados los dos estudiantes el viernes pasado, dijo que fueron citados por un "afiche que apareció en el liceo", que refería a la convocatoria de asamblea y la ocupación, dijo. "Frente a determinadas situaciones, la dirección y la inspección de institutos intervienen, siempre con criterio pedagógico, para evitar esas instancias", indicó.



Por su parte, Jennifer Cherro, directora general de Secundaria, expresó a El País que lo que señala el comunicado "no es verdad", y que "resulta preocupante la proliferación de comunicados que no solo faltan a la verdad, sino que mencionan nombres con falsedades".



El gremio de estudiantes del IAVA definirá por estas horas si ocuparán o no la institución por 48 horas (1 y 2 de diciembre). La medida es ante el "recorte de 80.000 horas docentes", un "recorte presupuestal de US$ 56 millones", así como la "ausencia de atención en salud mental", el "funcionamiento del ascensor, que permite una entrada accesible" y la "culminación del arreglo edilicio que comenzó en 2018", son las principales reivindicaciones definidas el miércoles pasado que expresa un comunicado al que pudo acceder El País.



Desde el gremio, relatan que el viernes pasado fueron convocados a una reunión con dirección para el mismo día "sin decir qué temas íbamos a tratar ni con quién".



"Esperando una reunión rutinaria fueron dos compañeres en una hora libre. Al entrar a la dirección se encontraron con una situación inesperada.

Encontrándose allí con la directora Gabriela Prato, el subdirector Sebastián Huelmos y la inspectora Leticia Bentancor, quienes, con su jerarquía, de manera adultocentrista e intransigente, apoyándose en la desigualdad de jerarquías, trataron, durante treinta minutos, de convencernos de no ocupar", señala el gremio estudiantil.



"Una de sus principales justificaciones era que ahora nos ofrecen una instancia de diálogo", posibilidad que fue ofrecida una vez que se avisó "la posibilidad de ocupar", expresan.



"La inspectora Leticia Bentancor, hablando sobre por qué no se consultó a les estudiantes para la elaboración de la reforma educativa, dijo: 'A veces, uno no sabe que a los adolescentes les puede estar preocupando eso (nuestra educación) hasta que lo plantean'", indican.



El liceo ya fue ocupado el 28 de octubre, en el marco del paro general convocado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), en reclamo por recorte presupuestal y cambios en la elección de horas docentes.



"Desde el Gremio Estudiantil del IAVA, repudiamos cualquier abuso de poder, y más viniendo desde la Inspección Nacional de Secundaria a estudiantes menores de edad. La medida de ocupación es una decisión que compete al estudiantado ya que es nuestro derecho y las autoridades no tienen poder de decisión sobre nuestras medidas de lucha", destaca el gremio de estudiantes a través de un comunicado.