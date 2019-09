Otra agresión a una maestra y hoy paran en todas las escuelas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En lo que va de 2019 hubo dos agresiones a maestras por parte de madres de niños en escuelas públicas de Montevideo, ambas en la última semana. La segunda ocurrió ayer en la escuela 20 Felipe Sanguinetti, ubicada en la Unión, que activó un paro de 24 horas este jueves en todas las escuelas de Montevideo.

La Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu Montevideo) decidió en 2014 paros automáticos cuando hay agresiones dentro de las escuelas.



¿Qué ocurrió esta vez? Una maestra se comunicó con una madre que el día anterior había agredido verbalmente a una funcionaria, para intentar mediar y solucionar el conflicto. La madre concurrió a la escuela y, molesta con la situación, pellizcó a la maestra, la tomó del pelo y le sacudió la cabeza, según dijo a El País la secretaria general de Ademu Daysi Iglesias. “Fue una situación bastante fuera de contexto. Parece ser la ley del todo vale”, afirmó la sindicalista.



Al margen del paro realizado por Ademu, la maestra realizó la denuncia correspondiente en la seccional.



La escuela Felipe Sanguinetti está situada en un contexto de clase media, media-alta, según la definición que usa el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Las escuelas se dividen en cinco contextos socioeconómicos (quintiles). En esa escala (en la que uno es lo más pobre y cinco lo más rico) la escuela Sanguinetti se ubica en el quintil cuatro.

Campaña.

El jueves 29 de agosto pasado se había producido una agresión en la escuela 277 de Piedras Blancas. “Hace un año y dos meses que no había ninguna agresión. Igual pensamos que de esta forma no se puede seguir”, dijo Daysi Iglesias.



Ante esta situación, el sindicato intentará restablecer las conversaciones con el presidente Tabaré Vázquez, con quien se habían reunido el año pasado, para trabajar en la implementación de una campaña pública para llamar a la convivencia en las escuelas públicas.



Ademu se comunicó ayer con el secretario personal del presidente Vázquez, para coordinar una nueva reunión y seguir con la prédica pública en este tema, ya que desde el sindicato se entiende que aquella reunión con Vázquez tuvo el efecto de menguar las situaciones de agresión en las escuelas. “Es un mensaje poderoso cuando los más altos poderes del Estado dicen que esto no debe continuar”, reflexionó Iglesias.



El secretario del presidente le pidió a las sindicalistas que envíen una nota para fundamentar la campaña de bien público y decidir los pasos a seguir. El gremio esperará esa respuesta del mandatario.



Desde hace un par de años que el sindicato viene evaluando la posibilidad de reclamar medidas ejemplarizantes para quienes agredan a un trabajador de la enseñanza.



En el Parlamento ya hay una iniciativa en ese sentido. El diputado colorado Adrián Peña presentó en agosto de 2016 un proyecto de ley en el que se establece que quien agreda a un trabajador de la educación “será castigado con una multa de entre diez y ochenta Unidades Reajustables”. El texto prevé una duplicación de las sanciones cuando el hecho violento haya ocurrido en presencia de los propios alumnos.



El proyecto nunca fue tratado y quedó encajonado en el Parlamento.

Medida.

Los paros por las agresiones a docentes suelen ser los que generan mayor acatamiento entre los maestros. Por ejemplo, el 24 de julio de 2018 la filial de Montevideo detuvo sus actividades por la agresión a una docente del jardín N° 351 de Puntas de Manga, y cosechó la adhesión del 81% de los maestros del departamento.



Desde 2013 Primaria sugiere la realización de una jornada de reflexión en la institución donde se desencadena el acto de violencia.