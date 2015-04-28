Dueño de casa mató a un adolescente e hirió a otro en intento de robo

Le disparó a dos individuos que ingresaron al patio de su vivienda tras violentar primero la portera y luego pretender hacer lo mismo con la puerta principal. Está detenido.

Con un rifle calibre 22 el dueño de una casa en Río Branco mató a un joven de 18 años que ingresó a su casa a robar e hirió a otro que está delicado. El hombre está detenido.

Los individuos ingresaron al patio de su vivienda tras violentar primero la portera y luego pretender hacer lo mismo con la puerta principal, según informó la Policía de Río Branco.

Los uniformados hallaron el cuerpo del joven de 18 años caído y sin vida en el fondo del inmueble. La Policía detuvo al dueño de casa y le incautó el arma.

Minutos después se conoció que en otra zona del mismo barrio se encontraba una persona caída en el interior de un almacén con abundante sangrado en uno de sus miembros inferiores. Se trataba de un adolescente de 15 años, quien dijo que había acompañado a su amigo, el joven de 18 fallecido.

Presentaba dos heridas de bala en el muslo izquierdo y otro impacto en la columna. Fue trasladado al Hospital de Melo.

En el lugar de los hechos el juez de turno dispuso la conducción del detenido a su despacho esa misma tarde. Hoy deberá concurrir nuevamente al Juzgado, donde también deberá comparecer, además de otras personas, el responsable del adolescente herido.



La casa donde ocurrió el fatal episodio. Foto: Néstor Araújo

CERRO LARGONÉSTOR ARAÚJO