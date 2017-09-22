Clasificadores bloquean el acceso a vertedero de IMM

RECLAMO

Intendencia evalúa recurrir a fuerza policial para desalojar.

Clasificadores de Ucrus no permiten el paso de camiones de la IMM. Foto: F. Flores

La Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) bloqueó ayer, por segundo día, el acceso de camiones recolectores de residuos al vertedero de Felipe Cardoso. La medida la adoptaron para reclamar la creación de una cooperativa que les permita realizar la clasificación de basura en el lugar, como lo hacían antes. La Intendencia de Montevideo dijo que buscará el diálogo con los clasificadores pero no descarta el desalojo mediante la fuerza policial.

"Nos habían prometido que en 10 días limpiarían el terreno donde podríamos trabajar", afirmó Juan Carlos Silva, presidente de Ucrus. "Ya vamos más de un mes y no limpiaron nada", agregó.

De manera provisoria, los clasificadores de Ucrus están trabajando en la Usina 6, un terreno dispuesto por la Intendencia de Montevideo, que vuelca 40 camiones de basura por día.

De la totalidad de residuos que recolecta la Intendencia, "solo sirve el 15%", alegan. El resto lo transportan al servicio de disposición final. "El problema es que la Intendencia no está sacando toda esa basura que queda. Llega un momento que hay tanta que no podés volcar un camión más", manifestó Silva.

Ucrus también aseguró que la comuna capitalina les ha prometido una balanza para pesar el material que clasifican y una máquina para hacer los descartes. "Nunca llegaron", dijo. "Eso provoca el hastío, el cansancio, el descreimiento y la sensación de que otra vez nos mintieron como antes. La gente está cansada porque ellos tienen sueldos privilegiados, acceso al cajero automático, a las tarjetas de crédito. La persona que no tiene absolutamente nada, si no rescata algo para poder cocinar y darle pan y leche a sus hijos, se desespera", comentó el dirigente de Ucrus.

Unas 9.000 personas se dedican a esta actividad, según el gremio.

Visión de la IMM.

Cada camión realiza dos circuitos por día durante ocho horas en los que retira basura de 150 contenedores y la deposita en Felipe Cardoso.

Desde la comuna, indicaron que mientras dure el bloqueo desviarán los camiones al relleno sanitario de la Cámara de Industrias.

Fernando Puntigliano, director de Desarrollo Ambiental, aseguró a El País que la Cámara de Industrias puede recibir residuos por "varios días más", aunque no precisó por cuántos.

De persistir esta situación, y volverse "más crítica", la Intendencia evalúa desbloquear el ingreso al vertedero municipal con la ayuda de la Policía.

"Primero apostamos al diálogo", manifestó Puntigliano.

Sobre la basura que no utilizaron los clasificadores, y que pidieron a la Intendencia retirar, indicó que hubo una "dificultad operativa" de la empresa privada que realizaba esa tarea.

En cuanto a la limpieza de la Usina 5 para montar la cooperativa, la Intendencia manifestó que "se está trabajando para que esté lo más pronto posible".