Blancos insisten en prohibir el "fracking"

Los diputados nacionalistas Alejo Umpiérrez y Gerardo Amarilla unificaron sus respectivas iniciativas para prohibir la técnica conocida como "fracking" para la búsqueda de hidrocarburos en Uruguay.

Si bien la empresa Schuepbach, que explorará en búsqueda de petróleo en cuatro puntos del norte del país, ha descartado por costosa e innecesaria esa técnica, organizaciones ambientalistas están reclamando hace ya años una prohibición a texto expreso.

La iniciativa de los legisladores blancos establece en su primer artículo que de acuerdo con la declaración de interés general de la protección ambiental contenida en el artículo 47 de la Constitución se prohíbe en todo el territorio del país la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos a partir del "fracking" (fracturación hidráulica). La norma sería retroactiva por lo que quedaría sin efecto cualquier permiso, autorización o adjudicación concedida para el uso de esa técnica. La prohibición alcanzaría a los permisos en trámite, los que serían archivados, si se vota el proyecto.

El artículo 3 de la iniciativa encomienda a las autoridades, en el marco de sus competencias, velar por el fiel cumplimiento de lo dispuesto y adoptar las medidas oportunas que estimen convenientes para la detención de las actividades que se realicen en contravención a la prohibición.

El diputado oficialista Dardo Pérez y el de Unidad Popular, Eduardo Rubio, además de legisladores nacionalistas y colorados se han mostrado dispuestos a prohibir el "fracking". Los detractores de la técnica entienden que contamina el agua subterránea y puede provocar sismos y enfatizan que en muchos lugares ya ha sido prohibida. Varios departamentos, como Salto, Paysandú y Tacuarembó ya lo han hecho.

La empresa Schuepbach hará un pozo de 815 metros en el este de Paysandú, a 60 kilómetros al oeste de Tambores y tiene previsto luego explorar en Salto y en dos puntos de Tacuarembó. En cada pozo explorará entre cuatro y cinco meses.

UNIFICAN PROYECTOS