Los "autoconvocados" hablarán con los partidos

El movimiento de productores rurales "autoconvocados" decidió invitar a los distintos grupos políticos a mantener reuniones, pero quiere hacerlo en reserva y puso a disposición una casilla de correo electrónico ([email protected]) para recibir solicitudes. Ya algunos sectores políticos han hecho saber de su interés en mantener un encuentro, dijo a El País Guillermo Franchi, uno de los portavoces del movimiento. La realización de estos contactos estaba incluida como uno de los puntos de la proclama leída en el masivo acto realizado el 23 de enero en Durazno. Los encuentros seguramente comiencen en los primeros días de marzo. La posibilidad de realizar movilizaciones seguirá manejándose con reserva. En la invitación a los partidos, los "autoconvocados" hacen hincapié en que "se necesita visión de largo plazo que involucra a todo el sistema político". La reserva la piden los ruralistas para que "ninguna de las partes sea rehén de especulaciones por fuera de lo que pretende la actividad".

Los "autoconvocados" están coordinando en particular en estas horas con la Asociación de Cultivadores de Arroz con la que comparten la fuerte preocupación por el precio del gasoil. Los "autoconvocados" anunciaron la semana pasada que no seguirán participando en reuniones con el gobierno que no desemboquen en medidas concretas, y una de las que más interesa en este momento es una rebaja del gasoil. Franchi explicó que se quiere una rebaja y no meramente una devolución del IVA, la revisión del marco normativo para los biocombustibles ("porque se está transfiriendo cerca de US$ 180 millones a un proceso industrial y no a subsidiar la producción de caña o granos") y el estudio del subsidio al boleto urbano en Montevideo, que en parte cae sobre los hombros de los productores rurales. "Estamos hablando de alrededor de $ 3.000 millones de subsidio a empresarios del transporte colectivo y no al boleto. Hay que ver de qué manera se puede redistribuir. Cuando se generó lo aceptamos de muy buena manera. Iba a ser por un corto tiempo. Era un peso y algo por litro, pero hoy es un 300% más que en ese momento. Casi diez años después seguimos y lo que vemos es que no estamos subsidiando el boleto sino a empresarios del transporte", denunció Franchi.

En el encuentro que los "autoconvocados" tuvieron con el presidente Tabaré Vázquez y ministros el pasado 19, el gobierno planteó que la mesa de diálogo retomase sus trabajos sobre el 20 de marzo, pero los productores consideraron que ese plazo era excesivo. "En el caso de que se nos convoque para tratar uno de los temas que estamos reclamando, vamos a ir obviamente a la mesa de trabajo, pero si se nos vuelve a convocar en forma genérica, sin ningún punto específico a tratar, no creemos que sea conveniente concurrir", enfatizó Franchi. A los "autoconvocados" no les gusta tampoco que el presidente planee contestar los planteos ruralistas a través de una cadena nacional. "Hubiese hecho la cadena nacional al principio y después vemos, pero ¿para qué fuimos el otro día?", comentó Franchi. "No se está comprendiendo la problemática", agregó.

"Recordamos que estamos entrando en años electorales, desde acá les exigimos a los políticos de todos los partidos que presenten propuestas claras y concretas del desarrollo del país, no queremos más slogans bonitos desarrollados en una empresa publicitaria", decía la proclama del 23 de enero.

Sequía en varios departamentos

En la zona cercana a Paso de los Toros "no llueve bien" desde el 6 de noviembre, dijo Franchi, que es productor en la zona. Desde el norte de Durazno hasta Rivera, en el este de Paysandú y de Río Negro, y en parte de Salto la situación es "bastante crítica". "Las precipitaciones han sido puntuales y no han solucionado ningún problema", dijo. "Ni que hablar que los cultivos vienen cascoteados al máximo", agregó. "Los precios no son malos pero tampoco son los mejores. El panorama es oscuro. El gobierno no está entendiendo el problema", sostuvo Franchi.