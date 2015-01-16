Anoche un hombre fue asesinado en la calle en Pocitos y otro en Villa García

Un hombre fue encontrado por la Policía tirado en calle Manuel Pagola y Cipriano Payán con varios impactos de bala. En Villa García, tres rapiñeros balearon a un hombre al intentar robarles.

Anoche, sobre las 22:40 horas, la Policía concurrió a calle Manuel Pagola y Cipriano Payán por la denuncia de que en el lugar había un hombre herido de bala, según informa la Jefatura de Policía de Montevideo.

Al llegar al lugar la Policía encontró a "varias personas brindando los primeros auxilios a la víctima, quien se encontraba tirado en el suelo en posición cúbito dorsal, con varios impactos de arma de fuego, presentando signos vitales al arribo de la policía", agrega la Jefatura.

Una mujer que estaba en el lugar, quien dijo ser médica, colaboró en los primeros auxilios, luego llegó la emergencia móvil que asistió a la víctima, pero los esfuerzos médicos no dieron resultado, el hombre falleció.

Según la Jefatura, dos testigos, entrevistados por el personal policial, escucharon detonaciones y ruido de una moto desde sus casas. El caso fue derivado por la Policía al Juzgado Penal de 7to. turno.

Otro asesinato.

La Policía detuvo a dos de los tres sospechosos identificados, que habrían participado en el crimen de un hombre ocurrido ayer tras un intento de rapiña, informó esta tarde la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior.

El asesinato ocurrió en camino Laudelino Vázquez y Pasaje A, en Villa García. Cuando llegó la Policía encontró al hombre de 33 años tirado en el suelo y sangrando debido a que había recibido varios disparos. Personal médico lo atendió y constató su fallecimiento en el lugar.

La Policía habló con dos mujeres de 43 y 16 años que acompañaban al fallecido y declararon que minutos antes estaban entrando a su casa y tres hombres los sorprendieron y les exigieron dinero amenazándolos con cuchillos y un revólver.

Cuando el ahora fallecido les dijo que no tenían dinero uno de los delincuentes disparó tres veces.

Dos de los autores fueron reconocidos por las víctimas, quienes resultaron lesionadas y a las cuales les robaron objetos personales, antes de escapar del lugar. Se enteró de lo sucedido a la Justicia Competente.



Seccional 10 de Policía de Montevideo. Foto: Archivo de El País.

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