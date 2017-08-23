Adeom levantó el paro y recolección de basura se normaliza en la noche

El conflicto surgió por la transferencia de un trabajador. El gremio levantó la medida cuando la Intendencia informó que el funcionario regresará a su lugar original de trabajo.

LaAsociación de Empleados y Obreros Municipales (Ademom) decidió

levantar la medida de paro en el sector de Limpieza que regía desde la mañana de este miércoles, luego de que la Intendencia de Montevideo informara por escrito que el trabajador que había sido trasladado (lo que motivó el conflicto) volverá a su puesto de origen.

En el correr de la tarde la comuna comunicó en una llamada telefónica que el dirigente sindical que trabaja en la usina Felipe Cardoso podría volver a sus tareas, sin embargo no fue hasta que la decisión llegó por escrito que Adeom resolvió levantar la medida, por lo que el servicio de recolección de basura se normalizará a partir del horario nocturno.

"Comunicamos que no permitiremos persecución de ningún tipo a nuestros afiliados o delegados sindicales, y de reiterarse en cualquier servicio municipal convocaremos de manera inmediata la paralización de nuestro gremio", indicó la asociación mediante un comunicado.

La secretaria general de la asociación, Valeria Ripoll, indicó que al dirigente sindical que fue trasladado "ya se lo venía persiguiendo sindicalmente desde hace un buen tiempo, por llevar adelante la bandera de la denuncia de irregularidades y corrupción en el sector de disposición final de residuos".

Por su parte,el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Fernando Puntigliano, desmintió en conferencia de prensa "que exista persecución sindical hacia el trabajador aludido (un chofer que trabaja dentro del vertedero)" y dijo que "las denuncias de corrupción e irregularidades no han podido ser probadas y que la medida sindical, junto al feriado del viernes, afectarán el servicio de recolección en Montevideo".

Según la Intendencia, el trabajador y otros dos funcionarios fueron transferidos ya que, bajo recomendación del Ministerio de Transporte, decidieron realizar un control a los camiones y por tanto los trabajadores fueron enviados a otras locaciones.

"No teníamos vehículos y teníamos tres choferes que los necesitábamos en otros lados", explicó Puntigliano.

Este tipo de chequeo no se suele realizar a los camiones que, como estos, trabajan exclusivamente dentro del vertedero y no salen a la calle. "No es obligatorio tenerlo, pero seguimos una recomendación del Ministerio de Transporte y los llevamos a hacer el Sucta (certificado que otorga la Sociedad Uruguaya de Control Técnico de Automotores), aseguró el director de Desarrollo Ambiental.

Todavía quedan 3.000 contenedores sin recoger. Foto: F. Ponzetto

