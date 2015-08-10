Abigeato, drogas y copamientos

Abigeato, narcotráfico y copamientos, son delitos cada vez más frecuentes en el campo uruguayo, lo que ha obligado a las autoridades a actualizarse, rediseñar estrategias y trabajar en red.

De acuerdo a datos del Observatorio del Ministerio del Interior, las denuncias por abigeato en los primeros 7 meses de 2015 crecieron 20% en relación al mismo período del año pasado. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, alertó por un cambio en la concepción social de este delito.

"Estamos ante un problema importante porque el país hace tiempo que cambió. En una época este delito era algo que tenía que ver con alguien que tenía hambre, alimentaba a su familia, dejaba el cuero del animal en el alambrado y hasta el productor asumía esos costos. Hoy es diferente, porque está mucho más organizado y no atiende a un problema de hambre. Es otra cosa y por lo tanto hay que organizarse para combatirlo de esa forma", indicó Bonomi en la jornada de capacitación regional que tuvo lugar en una estancia cercana a Young, donde llegaron integrantes de las Brigadas Especiales para la prevención y Represión del abigeato (BEPRA) de un total de 8 departamentos. La actividad fue presenciada por autoridades de los ministerios de Interior, Ganadería, Agricultura y Pesca y del Ministerio Público y Fiscal.

Admitió que existen organizaciones delictivas en algunas zonas del país "que hasta han incorporado para su accionar algunos elementos que se han establecido como adelantos en materia de trazabilidad. Muchas veces cuando roban ganado cambian el chip de los animales", informó el jerarca.

Ante esto, los grupos BEPRA en coordinación con el Ministerio de Ganadería, "pueden leer los chips, pueden tomar muestras de ADN y compararlo con el ganado que ha sido carneado", agregó.

"Vamos a seguir tecnificando la tarea y encarando la problemática de otra manera, incluso a nivel judicial, porque no puede tomarse como se hacía 20 años. Si estamos en presencia de una actividad organizada hay que tratarla como tal y no a la ligera", reclamó Bonomi. Entre otras medidas, ya se anticipó que la Fiscalía creará una unidad especializada en seguridad rural.

Policía y jueces junto a la sociedad organizada

El jefe de Policía de Río Negro y presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Rural, Xavier Galnáres, dejó establecida una comisión departamental que sesionará una vez al mes, con participación de la Jefatura de Policía, el Ministerio de Ganadería, la Intendencia, gremiales agropecuarias y un juez y un fiscal designados específicamente para cada departamento.

"Se acordó la participación de actores estratégicos que supone un mayor compromiso de trabajar para mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales", indicó Galnáres.

El ministro Bonomi advirtió que han cambiado los códigos de los ladrones. Foto: Archivo.

Hubo 20% más de delitos en zonas rurales en los primeros sietes meses del añoDaniel Rojas