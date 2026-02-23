Horóscopo del lunes 23 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La semana arranca con entereza y firmeza de su lado. Buen momento para ordenar ideas y organizar lo que tienen en mente. Tauro ayuda a sostener decisiones con calma.

Tauro

La Luna continúa dándoles protagonismo y liderazgo. Se sienten cómodos con su entorno y con la seguridad de que hoy pueden avanzar sin obstáculos. Todo fluye mejor.

Géminis

La sensibilidad está elevada y no favorece planes a largo plazo. Lo más conveniente es apoyarse en Tauro, Virgo y Capricornio, signos que hoy funcionan como anclaje y guía.

Cáncer

Comienzan la semana con mucha actividad personal. Combinan firmeza y sensibilidad de forma equilibrada. Buen momento para proyectarse y confiar en el proceso.

Leo

Las ideas miran más hacia la próxima semana. La energía pisciana los vuelve más sensibles y los lleva a buscar cierres claros y definitivos. Conviene no apurarse.

Virgo

La exigencia habitual se activa frente a temas de futuro que piden atención hoy mismo. El clima es más sensible de lo esperado, pero Piscis acompaña y suaviza el camino.

Libra

Hay integridad y constancia frente a tareas que no están dispuestos a abandonar. El lunes se presenta estable, con una claridad que deja poco espacio para la duda.

Escorpio

La Luna en Tauro genera cierta incomodidad. Pueden sentirse frustrados si las cosas no salen como esperan. Lo mejor es aguardar al jueves para avanzar.

Horóscopo

Sagitario

El día permite resolver sin apuros ni tensiones. Es una jornada ideal para cerrar asuntos personales que venían postergando. Estabilidad y serenidad marcan el tono.

Capricornio

Lunes exigente y activo, con la posibilidad de estar en varios frentes a la vez. Bajen un poco la sensibilidad y actúen con la eficiencia que los caracteriza.

Acuario

Nada termina de definirse con claridad. Conviene guardar opiniones y esperar a mañana, cuando la mente esté más ágil y enfocada.

Piscis

Con varios planetas en su signo, se sienten convocados a participar en todo. La emoción está a flor de piel y reaccionan con intensidad ante lo que los conmueve.

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