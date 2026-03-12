Horóscopo del jueves 12 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La jornada se presenta más firme y estructurada. Esa estabilidad les permite sentirse cómodos con quienes los rodean. Eviten analizar cada detalle y actúen con seguridad.

Tauro

Hoy se muestran seguros de sus ideas y eso fortalece el vínculo con su entorno. Es un día en el que sus palabras serán escuchadas.

Géminis

Tras días algo acelerados, llega una jornada más seria. Tienen asuntos personales que requieren atención y no conviene postergarlos.

Cáncer

Con la Luna en Capricornio hoy y mañana pueden surgir temas familiares. Eviten discusiones repetidas o desgastantes. Hablen lo necesario y con claridad.

Leo

Se sienten seguros y con una fuerte presencia en su entorno. La exigencia será alta, pero conviene no llevarla al extremo.

Virgo

Capricornio abre una oportunidad para encarar proyectos personales. Lo que ocurre alrededor se vuelve claro y aporta señales positivas.

Libra

Hay tareas que hoy no despiertan entusiasmo. Si es posible, deleguen en Tauro, Virgo o Capricornio, que están firmes y resolutivos.

Escorpio

Cuentan con tiempo para retomar asuntos personales que quedaron pendientes. Cáncer puede generar incomodidad, pero Capricornio aporta apoyo.

Sagitario

Comienza un movimiento lunar que pone foco en decisiones concretas. Aparecen responsabilidades que requieren atención.

Horóscopo

Capricornio

La Luna en su signo hoy y mañana los vuelve protagonistas. Asumen responsabilidades y sostienen a otros con firmeza.

Acuario

El día tiene un tono racional. Aun así, pueden comenzar a proyectar el fin de semana.

Piscis

Las emociones están presentes y con claridad. Es un buen momento para expresar lo que sienten.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.