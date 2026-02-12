Horóscopo del jueves 12 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Se muestran decididos en cada paso. La Luna en Sagitario juega a favor y potencia la iniciativa. Organicen tareas que disfruten y aprovechen el buen empuje del día.

Tauro

La ansiedad aparece por asuntos que esperaban resolver y aún no avanzan. No se encierren en eso. Compartir tiempo con amigos que hace mucho no ven es reparador.

Géminis

Sagitario los impulsa a la acción, incluso cuando faltan ganas. Esa energía extra los hace sentirse más firmes y seguros. Un paseo planificado a futuro empieza a concretarse.

Cáncer

La sensibilidad y la ansiedad están muy presentes. Es un día oscilante, con obligaciones que pesan más de la cuenta. No se exijan de más y bajen el ritmo cuando puedan.

Leo

Tienen claridad sobre lo que quieren a futuro. Aunque surja alguna dificultad pasajera, la energía general es positiva. Perseveren y confíen en el camino elegido.

Virgo

Las cosas avanzan rápido y con menos análisis del habitual. Eso puede traer un contratiempo menor. Si dejan pasar las horas y no reaccionan de inmediato, todo mejora.

Libra

Un plan de paseo aparece como una oportunidad que no conviene descartar. Hoy es el día indicado para concretarlo. Mantener una actitud positiva marca la diferencia.

Escorpio

Los sentimientos son intensos y auténticos, con fuertes ganas de expresarlos. No posterguen palabras importantes. Decir lo que sienten hoy libera y ordena.

Sagitario

La Luna sigue acompañándolos durante parte del día y los vuelve más responsables con tareas que habían dejado de lado. Jornada intensa y productiva en varios planos.

Signos del horóscopo. Foto: Freepik.

Capricornio

Los movimientos importantes empiezan a verse desde mañana. Hoy es clave sostener la convicción y mostrar firmeza. Sagitario aporta apoyo y empuje extra.

Acuario

Se muestran auténticos y, por momentos, más sensibles de lo habitual. No se apuren a decidir sin claridad total. Aun así, el día tiene un tono divertido.

Piscis

El ánimo oscila entre momentos de mucha actividad y otros de baja energía. Aprovechen los tramos activos para encarar tareas que venían postergando.

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