Horóscopo del domingo 29 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo
¿Cuáles serán las energías predominantes? ¿Qué áreas de tu vida recibirán más influencia? Descubrí cómo los astros guiarán tu camino hoy domingo 29 de marzo de 2026.
Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.
Aries
Desde ayer sostienen una energía positiva que les permite avanzar y cerrar pendientes. Llegan al final del día con logros concretos. Midan el tono al expresarse.
Tauro
La jornada presenta vaivenes. Conviven impulsos intensos con una sensibilidad marcada, lo que puede generar inestabilidad. Tomen distancia antes de decidir.
Géminis
Aumenta el carácter para ordenar la semana. Es un buen momento para planificar, priorizar y encarar lo pendiente con decisión y energía.
Cáncer
La comunicación fluye y llega con fuerza, aunque deberán imponerse más de lo habitual. Sostengan su postura sin perder empatía.
Leo
Se mantienen en un rol de liderazgo. Para ampliar su llegada, conviene sumar sensibilidad al mensaje. Domingo favorable para vínculos.
Virgo
Están en la antesala de una resolución personal largamente pensada. Organicen el lunes con detalle: les dará tranquilidad y buenos resultados.
Libra
Domingo activo, con mucha interacción. Les tocará moderar energías en su entorno y poner orden en situaciones dispersas.
Escorpio
La exigencia de actuar con eficacia será evidente. Se verán expuestos a demandas externas. Mantengan el foco y respondan con estrategia.
Sagitario
La vitalidad acompaña y permite cerrar asuntos menores que venían postergando. Jornada liviana y productiva.
Capricornio
El día se presenta cargado de tareas personales que no podrán delegar. El esfuerzo rendirá frutos si sostienen el rumbo.
Acuario
Persisten dificultades en temas personales. Conviene soltar lo que no es prioritario y concentrarse en lo esencial.
Piscis
La comunicación sigue siendo una fortaleza. Les permite proyectar la semana con claridad. El trabajo puede traer una sorpresa positiva.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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