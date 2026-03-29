Horóscopo del domingo 29 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Desde ayer sostienen una energía positiva que les permite avanzar y cerrar pendientes. Llegan al final del día con logros concretos. Midan el tono al expresarse.

Tauro

La jornada presenta vaivenes. Conviven impulsos intensos con una sensibilidad marcada, lo que puede generar inestabilidad. Tomen distancia antes de decidir.

Géminis

Aumenta el carácter para ordenar la semana. Es un buen momento para planificar, priorizar y encarar lo pendiente con decisión y energía.

Cáncer

La comunicación fluye y llega con fuerza, aunque deberán imponerse más de lo habitual. Sostengan su postura sin perder empatía.

Leo

Se mantienen en un rol de liderazgo. Para ampliar su llegada, conviene sumar sensibilidad al mensaje. Domingo favorable para vínculos.

Horóscopo

Virgo

Están en la antesala de una resolución personal largamente pensada. Organicen el lunes con detalle: les dará tranquilidad y buenos resultados.

Libra

Domingo activo, con mucha interacción. Les tocará moderar energías en su entorno y poner orden en situaciones dispersas.

Escorpio

La exigencia de actuar con eficacia será evidente. Se verán expuestos a demandas externas. Mantengan el foco y respondan con estrategia.

Sagitario

La vitalidad acompaña y permite cerrar asuntos menores que venían postergando. Jornada liviana y productiva.

Capricornio

El día se presenta cargado de tareas personales que no podrán delegar. El esfuerzo rendirá frutos si sostienen el rumbo.

Acuario

Persisten dificultades en temas personales. Conviene soltar lo que no es prioritario y concentrarse en lo esencial.

Piscis

La comunicación sigue siendo una fortaleza. Les permite proyectar la semana con claridad. El trabajo puede traer una sorpresa positiva.

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