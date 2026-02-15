Horóscopo del domingo 15 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Domingo propicio para avanzar con tareas que venían postergando. Desde hoy mismo comienzan a destrabarse asuntos pendientes. Acuario aparece como un apoyo clave.

Tauro

Las primeras horas del día son ideales para encaminar algo propio. No se preocupen por lo que quedó en pausa. Acuario se ocupa de resolverlo a su tiempo.

Géminis

El escenario juega a favor y eso les permite retomar una charla importante que vienen postergando desde hace tiempo. Avancen con confianza y claridad.

Cáncer

Algunos temas familiares se muestran tensos. Ustedes tienen la capacidad de encarar la situación con sutileza y buen ánimo. El diálogo abre caminos.

Leo

Perciben que ciertas tareas se delegan de manera poco habitual. No está en ustedes corregirlo ahora. Confíen en Acuario y suelten lo que no quieren asumir.

Virgo

El inicio del día resulta ideal para atender un tema personal que venían dejando en manos ajenas. Hoy es el momento indicado para encararlo.

Libra

Es un día de análisis profundo sobre proyectos a futuro que se concretarán más adelante. No dejen pasar la jornada sin ordenar ideas y prioridades.

Horóscopo

Escorpio

Se sienten firmes frente a temas personales que pronto se activan. Conviene bajar un poco las expectativas para no alimentar la ansiedad.

Sagitario

A medida que avanzan las horas, todo empieza a acomodarse. Amigos de Acuario aportan soluciones prácticas. Eviten excusas y sean sinceros con lo que no quieren hacer.

Capricornio

Durante las primeras horas, la Luna en su signo los vuelve más concretos de lo habitual. Aprovechen para dar su opinión y marcar postura.

Acuario

Las cosas avanzan como ustedes esperan. No entren en discusiones innecesarias: el resultado termina favoreciéndolos. Día oscilante, pero efectivo.

Piscis

Saben que el futuro comienza a definirse desde la próxima semana. Hoy es clave dar los primeros pasos. Hablar con Acuario aclara el rumbo.

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