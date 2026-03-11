Este es el horóscopo del signo Sagitario hoy, 11 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Cada día, los astros deparan el destino del signo zodiacal de Sagitario y es importante prestarles suma atención para aprovechar mejor tu jornada. Estas son las predicciones que indica el horóscopo para este miércoles 11 de marzo de 2026:

La Luna continúa en su signo y fortalece su entusiasmo. Aparecen ideas y proyectos que invitan a pensar en el futuro. Es una jornada para animarse y avanzar.

Cómo son las personas de Sagitario

¡El signo ingenuo que se las cree todas! Sagitario es lo más crédulo, espontáneo, directo, avasallante, muchas veces gritón y demasiado optimista que hay en el zodíaco.

Son brutos en su hablar sin pensar, muy justos en su sentido de igualdad y hacen que la vida sea más disfrutable, mucho más sana. Son personas confiables. Hablan mucho, pero callan mucho también, aunque las demás personas piensen todo lo contrario. Ellos "dan" y muchísimas veces no reciben ni la cuarta parte de lo que "dieron", pero no les importa.

Gracias a su optimismo y sus ganas de vivir, tener un "centauro" en casa hace que todo gire torno a él. En ocasiones puede agobiar porque su energía es intensa, pero si se va de vacaciones a los dos días ya lo extrañás y lo necesitás más que a otros signos porque su buena onda y disposición es tan fuerte que no puede evitarse nunca.

Sagitario. Foto: Canva.

Aries, Leo, Acuario y Libra son los mejores amigos de Sagitario y saben escucharlos muchísimo. Muchas veces necesitan a Tauro, Virgo y Capricornio para que los bajen a tierra firme y no sigan creyendo en todo. Piscis y Escorpio les brindan la sensibilidad que a veces no tienen y eso les da mucha alegría. Géminis es tan cambiante y según "como lo agarren" pueden tener una gran amistad y por momentos sentirse muy vacíos con su compañía; aunque son opuestos, si logran complementarse pueden durar mucho tiempo juntos. Cáncer los enloquece y a ellos les encanta la originalidad del cangrejo. Con su mismo signo pueden viajar eternamente pero no convivir porque juntos, compiten demasiado.

Tener un Sagitario en casa es agotador y avasallante, pero si aprenden a entender que "son así", la energía y positividad de este signo hará que siempre brilles porque ellos hacen brillar a quienes los rodean.

Sufren muchísimo ante la mentira. El engaño es una de las peores cosas se le puede hacer a un Sagitario porque su franca y honesta identidad hace que siempre crean que nadie jamás les mentirá y cuando esto ocurre, no se reponen rápidamente.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.