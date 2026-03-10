Este es el horóscopo del signo Leo hoy, 10 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Cada día, los astros deparan el destino del signo zodiacal de Leo y es importante prestarles suma atención para aprovechar mejor tu jornada. Estas son las predicciones que indica el horóscopo para este martes 10 de marzo de 2026:

Sagitario aporta el optimismo que ustedes necesitaban para proyectar el futuro. Aparecen ideas interesantes y ganas de avanzar.

Cómo son las personas de Leo

Si te tocó convivir con el “rey de la familia”, debés saber, asumir y no dudar que —de por vida— los nacidos en bajo el signo de Leo dominarán y se impondrán en el área familiar. Sus miradas, gestos y actitudes mostrarán su natural don de mando y seguramente te asombrarán.

Desde pequeños, los leones miran una vidriera y, sin saber el valor de lo que se expone, eligen lo más valioso. Los niños de Leo son caros, le gustan las marcas, las tiendas con renombre mundial y aunque no se lo enseñes, nunca lo hayas dicho, se sienten los reyes. En verdad son importantes, fundamentales y maravillosos en todo lo que realizan. No hay que abonarles la autoestima porque a Leo le sobra. Son arrogantes, chispeantes, vivaces, divertidos y comunicativos.

Son sumamente selectivos en sus amistades y no son amigos de todo el mundo. Ellos necesitan gente a su lado que sea como ellos: buenos, nobles, francos y sinceros.

Las personas de Leo se llevan muy bien con Aries y Sagitario y con Acuario tienen una relación de amor-odio increíble. Ocurre a menudo que las mujeres de Leo tienen hijos de Acuario y viceversa. En cambio, si se llevan mal y no se entienden, traten de convivir de la mejor forma posible porque son sumamente diferentes, a menos que uno de ellos (el león o el acuariano) haya nacido cerca de las 18 horas.

En el amor también puede darse esta combinación. Todo lo que Acuario no quiere mandar, Leo sí. Esta dualidad hace que estos signos puedan ser una de las mejores parejas del zodiaco porque se complementan.

Tener un amigo león o leona es una gran halago para cualquier persona porque los nacidos en Leo quieren tener a su lado a alguien con quien puedan sentirse importantes, además de charlar en forma sincera y leal.

El hombre de Leo es diferente a la mujer. Es menos conversador, no le interesa asistir a todas las reuniones sociales que se le presentan. Disfruta de estar con una mujer en la que pueda confiar, pero que además sea linda, que llame la atención, que se sienta realmente bien. A pesar de su altruismo y de su bien ganada fama de "ganador" no es de los más charlatanes del zodiaco. En pareja está atento a todos los detalles y se fija en todo: el corte de pelo, con qué amiga su pareja saldrá a tomar el té, como se viste, a qué hora vuelve. Posiblemente si tenés un par de zapatos que no le gustan, no dirá nada, pero con sus gestos y miradas te hará saber que no le gustaron.

Es un poco “cuida”, pero lo hace con una sinceridad y sobreprotección que a algunas mujeres puede gustarles.

En cambio, la mujer de Leo es el centro de la reunión. Si se siente cómoda, habla con todo el mundo, tiene una agenda social espectacular y realmente su pareja es suya. Ante la menor desconfianza no duda y lo deja. Ella también es sincera, leal y honesta y con su honestidad hace que las demas personas la valoren tal cual es.

Le pido a quienes tengan un león o leona en su casa, que observen sus gestos y gustos; se darán cuenta que a ellos les hubiera gustado vivir en la época de los reyes, con "rococó", dándose gustos extravagantes y señoriales.

Si tenés una hija o hijo de Leo y querés que te ayude en las tareas domésticas, no lo hagas sacar la basura, ni poner la mesa ni hacer la cama, ellos necesitan tareas importantes, como prender la computadora y programar algún archivo, hacer una lista para el supermercado donde el o ella se fije en todos los detalles que faltan de la casa o hacer una rica torta para recibir a amigos.

Los leones y leonas son amables y su franca realidad hace que todos lo sigan y quieran de verdad. Tienen una energía arrolladora frente a cualquier ser que se les imponga en el camino. No dejes de quererlo, de apreciarlo, no le bajes nunca la autoestima y tratá de disfrutar la vida como ellos te lo indican, porque saben qué es vivir, estar y sentirse bien, más allá de los problemas cotidianos que deban sobrellevar.

Cuando un Leo te quiere, lo hace de verdad. Siempre te adorará como amigo, como ser humano y esto no se encuentra en todos los signos del zodíaco.

