Este es el horóscopo del signo Capricornio hoy, 11 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Cada día, los astros deparan el destino del signo zodiacal de Capricornio y es importante prestarles suma atención para aprovechar mejor tu jornada. Estas son las predicciones que indica el horóscopo para este miércoles 11 de marzo de 2026:

Sigue la Luna en el signo de ustedes, aumentando el interés de muchos en conocer sus ideas. Se muestran más responsables que de costumbre.

¿Cómo son las personas de Capricornio? Conocé al signo más trabajador y racional del zodíaco? Se acerca un cambio personal importante y hoy conviene prestar atención a ciertos asuntos que no pueden quedar pendientes. Aries, Leo y Sagitario aportan apoyo.

Cómo son las personas de Capricornio

Capricornio tiene real y verdadero compromiso con la vida para llegar a lo máximo sin que nadie se de cuenta. Están en todas partes y su “bajo astral”, a veces los hace parecer negativos. Los propios capricornianos saben y asumen (que es una de sus máximas virtudes) que todo “les cuesta” mucho y la vida misma les hace pasar por situaciones muy duras en la infancia, la adolescencia o la vejez.

Siempre han sabido “guardar” energía y voluntad suficiente para sobrellevar momentos difíciles, gracias a su tenacidad, racionalidad (un poco exagerada) y su firmeza.

Si compartís tu vida con alguien de Capricornio sabrás de sobra que si te dice “voy”, “lo hago”, “te llamo”, “te espero”, no deberás ni dudar o ponerte nervioso, porque cumplirán con su palabra. Si un capricorniano no puede asumir algo, te lo dirá inmediatamente.

Cuando Capricornio dice “te amo”, es de verdad porque les cuesta muchísimo demostrar amor y no se arriesgan a nada si no están en tierra firme. La vida los ha golpeado mucho y no quieren recibir más porrazos.

Mujeres y hombres de Capricornio necesitan estabilidad para vivir, tanto que difícilmente puedan hacer un giro de 180 grados, aún cuando lo necesiten. Quizás duden, piensen demasiado, dejen pasar el tiempo y finalmente lo realicen. Cuando un capricorniano da un golpe de timón o un cambio radical, se expone a que “el resto” de los signos lo juzguen y le hablen de él. Al ser tan “bajo perfil”, dejará al resto del zodíaco atónito.

Signo de Capricornio. Foto: Canva.

Un capricorniano descarta un “rumor” o “comentario” y, cuando dice algo, antes lo pensó y analizó tanto que es muy difícil que se equivoque. Si algo no les interesa, pueden pasar su vida escuchando rumores, incluso sobre sí mismos, sin que se les mueva un pelo. No son de fierro, pero demuestran su cariño, su necesidad de dar y recibir amor sólo con personas de su confianza, no se abren con todo el mundo.

No son nada gastadores, son cuidadosos con el dinero. Su defecto es que al ser tan cuidadosos, pueden ser tacaños.

Son realistas, seguros de sí mismos y con una voluntad y coraje únicos, que no tiene ningún otro signo. Esto los determina a ser fuertes, valientes, emprendedores, incansables en las buenas y en las malas también.

La mejor etapa de su vida empieza a partir de los 42 años. Si están por esa edad, disfruten porque éste es el momento. Si son menores, saben esperar; y si son mayores ¡a seguir luchando!

Capricornios, no bajen los brazos nunca, demuestren todo lo que se puede lograr en esta vida, con hechos y no palabras. Suerte y empuje para ustedes, los incansables capricornianos, los más racionales de todo el zodíaco. Si se sienten tristes, los nacidos en Capricornio deberán buscar un cangrejo que los conmueva, un toro que les dé fuerza o un virginiano que les haga ver la realidad.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.