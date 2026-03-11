Este es el horóscopo del signo Cáncer hoy, 11 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Cada día, los astros deparan el destino del signo zodiacal de Cáncer y es importante prestarles suma atención para aprovechar mejor tu jornada. Estas son las predicciones que indica el horóscopo para este miércoles 11 de marzo de 2026:

El día se desarrolla con optimismo y mayor estabilidad. Puede aparecer una mejora económica inesperada. Aprovechen la jornada para dedicarse a lo que más disfrutan.

Cómo son las personas de Cáncer

Los "cangrejos" son las personas más cambiantes y dulces que vi en mi vida. Pueden estar tristes y enseguida reírse a rabiar por algo que vieron en la tele; al rato volver a la angustia y así sucesivamente.

Si les llegás al corazón a estos seres tan, pero tan duros por fuera, como el caparazón mismo de un cangrejo, pueden darte todo, la vida, el amor, el dinero (aunque lo "respetan" mucho y saben cuidarlo mucho también) y una sobreprotección que nadie te brindará.

Los nacidos bajo el signo de Cáncer pueden ser tus amigos, pero te escuchan siempre como si fueran tus padres. Aunque cambien, aunque de a ratos se “alunen”, su originalidad en expresión y sus mentiritas piadosas (y a veces no tanto) pueden realmente sacarte de "órbita" por un rato.

Son espectaculares amigos y jefes, los rige la Luna, un satélite que se mueve rápidamente, aproximadamente a razón de 14 grados por día, lo que a ellos los hace “girar” y “cambiar” continuamente de humor y de energía.

No son locos, son originales, chispeantes, cariñosos; de entrada pueden endurecerse mucho, pero que “les dura poco”. Es necesario saber tratarlos, un Escorpio y un Piscis serían sus ideales, aunque Capricornio, al ser su opuesto, tiene un “amor-odio” muy especial con Cáncer porque ambos se complementan. Si sos de Capricornio y te enamorás de un/a cangrejo/a no desesperes, será totalmente diferente a tí y logrando el equilibrio encontrarás (o no) tu pareja ideal.

Los nacidos en Cáncer necesitan ser madres y padres para sentirse bien, o tener algún sobrino, ahijado para depositar todo ese carisma de amor de padres que naturalmente tienen. Un cangrejo docente, con ahijados, sobrinos o niños se siente “como debe ser”.

Aman los niños, tienen paciencia, les gusta la mesa con mucha gente los domingos, si tienen novia/o enseguida se lo/a presentan a su mamá, porque esa palabra tiene muchísimo significado para el resto de su vida. Sus “lunas”, sus “caprichos” y sus “rabietas” muchas veces se pasan por alto cuando ese mamá se escucha de una forma muy especial.

Signo de Cáncer. Foto: Canva

Si te ennoviás con un cangrejo es posible que piense en casamiento o vivir en pareja muy pronto porque aman su hogar y si no lo hace puede que sea porque capaz sus padres se divorciaron cuando era niño o tuvo una vivencia dura en su pasado, pero no te creas que esto le dura años, simplemente es parte de su “cambiante” vida, que aman justamente por ser “diferente” a cada minuto. Todo lo cerrado que puede ser un día, al otro dirá que te ama, como si nada hubiera pasado.

Los nacidos en Cáncer son muy buenos comerciantes, les gusta el dinero, contar monedas, tener sus ahorros y que nadie (o muy poca gente) sepa cuánto tienen. Aman salir de noche y lloran mirando la Luna, perdidos en esa galaxia que los hace soñar y desvelarse a altas horas de la noche.

Las mujeres son sumamente seductoras, se visten muy bien y cuidan sus prendas por años. Los hombres pueden perseguirte una semana y luego desaparecer; no es porque no te quieran simplemente la Luna los “distrajo” con algo momentáneamente.

Siempre hay un dicho para todos y para el cangrejo debido a su temperamento es: “Si amás algo, déjalo libre, si vuelve será tuyo, si no, nunca te habrá pertenecido”. Acordate de esta frase cuando conozcas a alguien de este signo porque sus cambios serán desconcertantes, pero tienen una gran memoria y eso les facilita volver a la misma situación, como si nada hubiera pasado.

Querelos, son buenos, se hacen los duros, pero te aseguro que si llegás a romperle su duro caparazón no se lo reconstruirá jamás.

Los cangrejos son divinos, dulces, seductores, un poco mentirosos, pero se puede convivir con ellos en la armonía familiar que tanto necesitan.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.