Los desafíos y oportunidades para el Contador Público del 2025

Los graduados de Contador Público de la Universidad ORT Uruguay, Jimena Viña, gerente de Business Process Solutions de Deloitte Uruguay, y Alberto Cataldo, asesor financiero en Sura Asset Management, respondieron estas preguntas en el evento "El Contador Público del 2025". La charla, dirigida a estudiantes e interesados en la carrera, tuvo lugar el 21 de noviembre de 2019.

Durante el evento, los graduados analizaron el impacto que representan los cambios tecnológicos en su práctica profesional y se refirieron a cuáles son las herramientas tecnológicas de mayor aplicación, en particular: Sistemas Integrados, Big Data y Robotic Process Automation (RPA).

“Nosotros en la práctica de la profesión interactuamos con muchos actores: clientes, proveedores, bancos, organismos. Todos estos actores van evolucionando, van incorporando herramientas tecnológicas a sus procesos. Entonces, el Contador no se puede quedar atrás”, dijo Viña. “Tenemos que acompañar ese cambio”.



Viña y Cataldo también explicaron cómo se está implementando la robótica en todos los trabajos que implican tareas repetitivas con pasos predefinidos. A su vez, señalaron que el objetivo de estos procedimientos es aumentar la eficiencia.



Viña mencionó que no se trata de una sustitución, sino de una convivencia y que ello representa una oportunidad para los contadores de invertir su tiempo en tareas que tienen mayor valor para sus clientes; por ejemplo: analizar, controlar y asesorar.



“Los robots se pueden implementar en todo lo que es procesamiento, pero un robot no va a determinar si un balance está hecho en base a las normas adecuadas ni si una partida salarial tiene que estar gravada para IRPF o no. Ahí entra el Contador”, dijo Viña. “Un robot no va a asesorar a un cliente”.

Cataldo hizo énfasis en el enfoque al cliente de las empresas de servicios financieros. Dijo que los sistemas Costumer Relationship Management (CRM) son la herramienta en que se apoyan para brindar un mejor servicio a clientes. Por último, destacó el rol del Contador en la mejora de estos sistemas.



“Todo lo que es tecnología de Big Data y análisis de datos es muy útil para interpretar esos datos de forma rápida y eficiente” dijo Cataldo. “La carrera de Contador te da una base fuerte en conocimiento técnico en todas las áreas. Te deja un espectro mucho más grande de opciones de cara al futuro”.



