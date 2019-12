BID Lab apuesta por la Inteligencia Artificial de Citibeats para desarrollar proyectos de impacto en América Latina y el Caribe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo BID, ha invertido más de 500.000 dólares en el proyecto de escucha ciudadana de Citibeats y la incorporación de esta tecnología en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos.



Citibeats, startup emergente en el campo de la inteligencia artificial y tecnología que opera a nivel global, anuncia el lanzamiento de un importante proyecto en América Latina y el Caribe, gracias a los fondos y el apoyo del BID Lab (Laboratorio de Innovación del Grupo Banco Interamericano del Desarrollo).



La apuesta del BID Lab por la solución de Citibeats, permitirá obtener información inédita que contribuirá a resolver los retos de desarrollo y generar impactos sobre la población más vulnerable y en situación de pobreza.



“Citibeats destaca por aplicar la tecnología de análisis de lenguaje natural, con una vocación social explícita para resolver los retos de desarrollo que enfrenta América Latina y el Caribe, contribuyendo al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Adicionalmente, este proyecto con Citibeats nos da una oportunidad promover inteligencia artificial ética y manejo responsable de datos en nuestra región” declara Irene Arias, CEO de BID Lab.



El objetivo del proyecto es poder ayudar a gobiernos y empresas a incorporar las voces de los ciudadanos para mejorar sus procesos de toma de decisiones. Citibeats les permitirá diseñar políticas y estrategias más inclusivas, aumentar la cobertura de los servicios, priorizar recursos de manera más efectiva y reducir el tiempo de respuesta. Algunas de las áreas de actuación en las que el proyecto tendrá un impacto directo, son:



• Desastres naturales: permitirá detectar futuros daños sucedidos después de desastres naturales en distintas áreas geográficas de América Latina y el Caribe. Esta solución ya se ha usado en los últimos desastres naturales sufridos en Japón. También se ha usado como mapa de accesibilidad para personas con discapacidad en España para la Fundación ONCE.



• Pobreza, hambre y civismo: la función del observatorio de ciudades permitirá obtener en tiempo real información relevante para contribuir a mejorar situaciones de vulnerabilidad y pobreza, así como, detectar irregularidades o acciones de incivismo. Esta solución ya se ha desplegado en capitales mundiales como Dublín o Barcelona;



• Igualdad, paz y justicia: otra de la funciones de la solución ofrecerá la posibilidad de detectar discursos de odio y género. Esta solución ya se ha implementado en España con el ayuntamiento de Navarra y las Naciones Unidas;



• Escucha activa ciudadanía: dentro de la solución, se podrá configurar un monitor que realizará la escucha activa de la ciudadanía categorizando los temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este monitor ya se ha implementado en 22 países de Latinoamérica en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores español y con el Observatorio la Rábida;



• Inclusión y regulación financiera: esta funcionalidad permitirá detectar anomalías e incidencias en el ámbito de los servicios. Esta solución ya se ha implementado con éxito en Kenia con el Financial Sector Deepening (FSD), la Universidad de Princeton y en Japón con el ministerio de economía.



“Esta es una importante muestra de validación de nuestra ambiciosa visión de proporcionar humanidad a los datos objetivos.” - ha comentado Iván Caballero, CEO de Citibeats - “Creemos que tener la capacidad de cuantificar las necesidades sociales es la clave para lograr decisiones basadas en datos, y estamos muy agradecidos por la oportunidad de mejorar la vida de millones de ciudadanos de América Latina y el Caribe”.



La inteligencia artificial adaptativa de Citibeats analiza múltiples fuentes de datos, categorizándolos y sintetizándolos para proporcionar nuevos conocimientos. Esto permite a las instituciones abordar retos de manera más rápida y eficiente, utilizando las opiniones expresadas por las personas como sensores iniciales de las necesidades de la ciudadanía.



Sobre Citibeats:



Citibeats es la plataforma más rápida y eficiente de social intelligence y speech analytics del mercado. Basada en procesamiento de lenguaje natural (NPL) y machine-learning, Citibeats convierte datos no estructurados. Nuestra plataforma permite obtener información relevante en contextos sociales cambiantes, permitiendo a organismos públicos y entidades financieras reaccionar de forma más rápida y eficiente a las necesidades de la ciudadanía.



Entidades financieras líderes en España y diversos organismos públicos como el Ministerio de infraestructura de Japón, Ciudad de Dublín, Tokio Marine y partners internacionales como NTT Data, Accenture y Telefónica entre otros, ya confían en la solución de Citibeats.



Citibeats ha obtenido prestigiosos reconocimientos como el World Summit Awards de las Naciones Unidas, COGx a la mejor Inteligencia Artificial para gobiernos o el Open innovation Contest de NTT Data en Japón.

Para más información, consulte nuestra página web www.citibeats.net.

Sobre BID Lab:



BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en mejorar vidas en América Latina y el Caribe (ALC). El propósito de BID Lab es impulsar innovación para la inclusión en la región, movilizando financiamiento, conocimiento y conexiones para co-crear soluciones capaces de transformar la vida de poblaciones vulnerables por condiciones económicas, sociales o ambientales. Desde 1993 BID Lab ha aprobado más de US$ 2 mil millones en proyectos desarrollados en 26 países de ALC. A partir del 29 de octubre de 2018, BID Lab pasó a ser la nueva identidad del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).www.bidlab.org





Contacts

Natàlia Grau

Teléfono: +34 680 753 405

E-mail: [email protected]