Stephie Bacque: El ph que solo las mujeres debemos cuidar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el pasado les conté sobre el cuidado del PH de la flora intestinal, hoy les cuento cómo cuidar la salud de nuestra flora vaginal a través de alimentación e innovación con biotecnología para mejorar el cuidado vulvovaginal.

Gracias a los avances tecnológicos y su combinación con un estilo de vida saludable podemos prevenir y curar muchas enfermedades. En cuanto a los alimentos para lograr una flora vaginal sana, les recomiendo los siguientes:

*La banana es una de las principales fuentes de potasio, que ayuda a contrarrestar los efectos de los alimentos ricos en sodio. Los alimentos con sal agregada provocan inflamación, lo cual no es un buen síntoma para nuestros órganos.



*El lino es una fuente de fitoestrógenos, estos contribuyen en aumentar los niveles de estrógeno y en la lubricación natural.



*Los alimentos ricos en vitamina C como las frutillas, los morrones y los cítricos son importantes para mejorar el sistema inmunológico y combatir infecciones.



*El brócoli puede no ser el vegetal más atractivo, pero un estudio de 2007 realizado por investigadores de Harvard encontró que las mujeres que comían alimentos ricos en flavonoides kaempferol, como el brócoli, vieron reducido su riesgo de cáncer de ovario en un 40%.



*El kimchi, otro probiótico, ayuda a mantener los niveles de pH y esto logra la protección contra las bacterias malas, que pueden causar infecciones en la zona.



Un pH vaginal equilibrado debe mantenerse en el rango de 3.8 a 4.5, según expertos en el tema. En el momento en que se desequilibra durante demasiado tiempo, las bacterias tienen la oportunidad de prosperar y causar molestias o infecciones urinarias. Esto no significa que todas deban testear su ph en casa todos los días, pero si se perciben síntomas o molestias es recomendable consultar con un profesional.

En cuanto a la biotecnología para nuestros cuidados diarios quiero contarte que en Uruguay se producen productos de esta índole, lo cual me resulta muy innovador,

Serrana Pérez Paradiso y Camila Tub crearon Biolube incentivadas por el hecho de crear productos que nos ayuden a cuidar la salud íntima en el día a día. Lograron, a través de estudios, confirmar que las infecciones urogenitales son más frecuentes de lo que uno cree y que impactan negativamente la calidad de vida de las mujeres pero sigue siendo un tema tabú del cual se intenta generar conciencia y poder promover hábitos de cuidado vaginal diario. Estos productos pueden mejorar la elasticidad y firmeza de la piel de la vulva, ayudan a neutralizar olores en la zona y evitan la sequedad vaginal.

MIRA TAMBIÉN Cómo cuidar la salud íntima en verano: consejos para todas las edades

Siempre recordemos la bio-individualidad, cada organismo es único y es por esto que en caso de cambiar su dieta o utilizar nuevos productos, recomiendo consultar con su médico de cabecera o profesional en el tema.