Estos son los errores más comunes que cometemos al usar alcohol en gel

El producto que no puede faltar en el bolsillo del caballero ni en la cartera de la dama en estos meses, muchas veces es usado de forma equivocada.

Estos son los errores más comunes que se cometen:

1- Dejaste de lavarte las manos. Más allá de que su uso elimina las bacterias y virus, lo adecuado es lavarse las manos con abundante agua y jabón durante al menos 20 segundos. El alcohol en gel no remplaza el lavado, solo es una herramienta válida para cuando no tenemos acceso a agua y jabón.

2. No lo aplicás bien. El error más frecuente es que al pasarlo por las manos no se cubran todas las áreas. Lo más común es que se ponga en las palmas de las manos y lo expandamos por la parte de atrás pero de ese modo no llegamos entre los dedos.

3. Abusas de su uso. ¿Has notado tus manos resecas o irritadas? El responsable es el gel y cuanto más frecuentemente lo uses, peor estará la piel.

4. Lo dejás al alcance de los niños. Así como guardas los medicamentos fuera de las manos de los más pequeños de la casa, debés poner el alcohol en gel en un lugar al que no accedan por ellos mismos. Algunos de los componentes de estos productos son tóxicos, especialmente aquellos que tienen fragancia.



5. No dejas que se seque. Los expertos aseguran que para que actúe por completo, el alcohol en gel debe aplicarse y pasarse por las manos hasta que se evapora.



6. Usas el alcohol disponible en lugares públicos. Los recipientes que se encuentran en lugares muy concurridos, fueron tocados por decenas de personas antes que vos. Lo ideal es que puedas tener tu propio envase siempre a mano.