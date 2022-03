¿Cómo impactan los problemas de tiroides en la salud femenina?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tiroides es una glándula que tiene la responsabilidad de producir dos hormonas: T4 y T3, cuyas funciones abarcan la regulación del aspecto metabólico, consumo energético, actividades cerebrales, musculares e intestinales, así lo explica el doctor José Max Molina, médico endocrinólogo y presidente de la Asociación Salvadoreña de Endocrinología.

Detalla que las hormonas tiroideas básicamente participan en toda la economía del cuerpo y cualquier problema en el funcionamiento afecta todo el organismo.

Las alteraciones hormonales pueden ser de dos tipos, el exceso de funcionamiento llamado hipertiroidismo o la disminución del mismo que ocasiona el hipotiroidismo.

El primer caso, explica, puede presentarse por un nódulo o inflamación en glándula, lo que causa es un exceso en el metabolismo del paciente y afecta la frecuencia cardiaca, produce calor, temblor, ansiedad y pérdida de peso.

Mientras que en el hipotiroidismo hay deficiencia hormonal y ocasiona que el paciente se queje de intolerancia al frío, retención de líquidos, inflamación y dolor en músculos, estreñimiento, problemas de concentración y alteración en la presión arterial.

La incidencia de esta enfermedad afecta más a las mujeres. "La frecuencia de casos más común en la mujer que en el hombre, sobre todo en hipotiroidismo que es la enfermedad tiroidea más común y la relación anda más o menos ocho mujeres a un hombre", explica el doctor Molina.

Agrega que el hipotiroidismo aumenta la frecuencia cuando envejecemos y es más común después de los 60 años.

Siete datos para comprender el impacto del desequilibrio hormonal:



El hipotiroidismo tiene una relación directa con el déficit hormonal. El endocrinólogo detalla que la función tiroidea puede afectar la función ovulatoria, una mujer con hipotiroidismo puede llegar a tener irregularidades en el periodo e incluso la ausencia de regla, porque las hormonas participan en el proceso de ovulación, y existe una relación directa entre la tiroides y el ovario.



Al inicio los síntomas del hipertiroidismo son muy generales y hay confusión, lo que podría complicar su diagnóstico. Los pacientes pueden pensar que no es la tiroides. Los síntomas más comunes son: intolerancia al frío, piel seca, estreñimiento, dolor muscular, dificultades para concentrarse, inflamación en rostro, y manos, y alteración del ánimo.



"Hay una asociación en el hecho de que la función tiroidea participa en funciones cerebrales y tener valores menores hace que la persona pueda tener problemas de concentración y ánimo", explica Molina. Aunque aclara que no precisamente sea un cuadro depresivo, algunos pacientes pueden presentar decaimiento y cansancio.



Los expertos recomiendan que el paciente debe estar consciente de la existencia de su enfermedad. El tratamiento revierte los síntomas y consiste en la sustitución hormonal, con médicos endocrinólogos, que se realiza a través de la sustitución de la hormona tiroidea.



Los estudios que ayudan a determinar el estado de tiroides incluyen la TSH

, que mide niveles de hormonas que regula la función de tiroides. Y la T3 y T4 hormonas específicas que produce la tiroides. Son pruebas recurrentes durante el tratamiento, para medir si se obtienen los niveles normales.



No se estableció una medida específica. Sin embargo, el experto destaca en pacientes que, si tienen factores de riesgo, síntomas compatibles, o unA situación en particular, como el embarazo, deben revisar el TSH. Recibir tratamiento hace que la vida del paciente sea normal.