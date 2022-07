Diabetes: ¿Qué frutas pueden consumirse y cuáles son las cantidades adecuadas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La diabetes es "una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce" según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El efecto de esta enfermedad, cuándo no está controlada, es la hiperglucemia, es decir, el aumento del azúcar en la sangre. Por lo tanto, la nutrición de una persona que padece diabetes está asociada a la producción de insulina.

La Fundación para la Diabetes, afirma que "la insulina es una hormona del aparato digestivo que tiene la misión de facilitar que la glucosa que circula en la sangre penetre en las células y sea aprovechada como energía".

Esta hormona se produce en el páncreas, concretamente en las células beta pancreáticas. Cuando se empieza a comer alimentos que contienen hidratos de carbono, se activan unos sensores y el páncreas empieza a producir insulina que libera directamente a la sangre.

Sin embargo, de acuerdo con la Clínica Mayo, es un mito común que no se deben comer ciertos alimentos porque son "demasiado dulces". Algunas frutas contienen más azúcar que otras, pero eso no significa que no puedan ingerirse de acuerdo con un plan específico de nutrición.

Según expertos, una porción de fruta debe contener 15 gramos de carbohidratos. El tamaño de la porción depende del contenido de carbohidratos de la fruta.

La ventaja de comer una fruta baja en carbohidratos es que podés consumir una porción más grande. Sin embargo, si el tamaño de la porción contiene 15 gramos de carbohidratos, el efecto sobre la glucosa en la sangre será el mismo.

De acuerdo con la entidad, las siguientes porciones de frutas contienen aproximadamente 15 gramos de carbohidratos:



- 1/2 manzana o banana de tamaño mediano.

- 1 taza de moras.

- 3/4 taza de arándanos azules.

- 1 taza de frambuesas.

- 1 1/4 taza de frutillas enteras.

- 1 taza de melón en cubos.