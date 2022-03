La uruguaya Gabriela Hearst celebró el mes de la historia de la mujer en la Casa Blanca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst fue invitada por la Casa Blanca a celebrar el Women's History Month (Mes de la historia de las mujeres).

Hearst compartió una foto en su cuenta de instagram en la que escribió: "Gracias a la primera dama y a presidente de los Estados Unidos por invitarnos a celebrar el Mes de la historia de las mujeres. La actual administración es la que tiene más mujeres que todas las anteriores combinadas. Eso es algo para celebrar".

En la imagen Herst está con la primera dama, Jill Biden, y Alexandra O'Neill, propietaria de la marca Markarian NYC.

Un vínculo profundo

Los Biden y Hearst mantienen una amistad hace años y la uruguaya fue la responsable del vestuario de la primera dama en la asunción de Joe Biden en la Casa Blanca.

“Nos conocemos desde el 2017 por la organización Save The Children, en la que ella era la directora general”, contó Hearst, quien trabaja y colabora activamente con Save the Children International, organización no gubernamental que promueve los derechos de los niños.