Revista The Lancet escribió en su tapa “cuerpos con vaginas”, fue acusada de sexismo y debió pedir disculpas

La revista de divulgación médica y científica The Lancet, reconocida en el mundo, que cobró más notoriedad en el último tiempo debido a la pandemia de coronavirus. No obstante, esta semana recibió innumerables críticas porque en su último número, desde una cita en su tapa, llamó a las mujeres “cuerpos con vaginas”. El responsable, su editor Richard Horton, tuvo que pedir disculpas.

“Históricamente, se ha descuidado la anatomía y fisiología de los cuerpos con vaginas”, es la frase que se destacó en la portada de la revista del 25 de septiembre y que formaba parte de un artículo de principios de mes. Entonces la publicación fue acusada de sexismo y de deshumanizar a las mujeres.

“Pido disculpas a nuestros lectores que se sintieron ofendidos por la cita y el uso de esas mismas palabras en la reseña”, dijo Horton a Horton al The Daily Telegraph.



Si bien la intención del artículo fue explorar los tabúes y la historia de los períodos femeninos, para lo cual se usó la palabra “mujeres” pero también el término “cuerpos con vaginas”, la decisión editorial de la revista de citar esa definición en la portada fue calificada de “insultante y abusiva” y una “búsqueda equivocada de puntos de alerta”.

Horton, quien es editor en jefe de The Lancet desde hace más de 25 años, escribió además ayer un comunicado desde el sitio web del medio científico: “Me gustaría agradecer a todos los que han respondido a las palabras de este artículo de la revista Lancet de la semana, comprendo la fuerza del sentimiento que ha provocado. The Lancet se esfuerza por lograr la máxima inclusión de todas las personas en su visión de promover la salud. En este caso, hemos transmitido la impresión de que hemos deshumanizado y marginado a las mujeres. Aquellos que lean The Lancet con regularidad comprenderán que esa nunca habría sido nuestra intención”.

Por otra parte, explicó que el objetivo era hacer un “llamamiento convincente para empoderar a las mujeres” y agregó a la vez se quería “enfatizar en que la salud de las personas transgénero es una dimensión importante de la atención médica moderna, pero que permanece desatendida”.

A través de un comunicado, Horton se refirió al contenido del artículo, que debido a la polémica quedó relegado. “La cita del artículo del que se tomó la frase es un llamado convincente para empoderar a las mujeres, junto con las personas no binarias, trans e intersexuales, para abordar los mitos y tabúes que rodean la menstruación. La cita, al igual que el artículo, posiciona estos mitos y tabúes en un contexto histórico. La nota pide mayores esfuerzos para superar la falta de conocimiento y los estigmas asociados con la menstruación. Estos son temas serios que exigen acciones serias”, escribió.



Por último, enfatizó: “Alentamos a las personas a leer la nota completa y a apoyar un movimiento creciente contra la vergüenza menstrual y la pobreza menstrual”.

La revista

The Lancet fue fundada en 1823 por Thomas Wakley y comenzó como una revista médica general semanal internacional e independiente. Desde su primer número (5 de octubre de 1823), y según se detalla en su sitio web, el objetivo de la publicación es de divulgación para poner la ciencia a la mano de las personas.



Con el tiempo se ramificó y hoy posee diferentes publicaciones según sus especialidades (niñez, adolescencia, salud y diabetes, oncología, medicina clínica, endocrinología, salud mundial, etcétera).