Conocé la historia de Avril: la niña no vidente que ahora ve a sus ídolos y lee gracias a la inteligencia artificial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El nombre Avril Texeira (14) puede sonar conocido para muchos. En 2017, de la mano de Vespa Comunicaciones, la historia de esta niña no vidente se hizo notoria: fue la primera en jugar en un cuadro de baby fútbol con niños videntes.

Luego que un glaucoma congénito y múltiples operaciones marcaron su infancia, a los 3 años perdió la vista de uno de sus ojos y a los 7 quedó completamente ciega. Sin embargo, no perdió el amor por el fútbol que la llevó a tener una colección de más de 60 camisetas.

Avril vive en el kilómetro 26 de Camino Maldonado. Es fanática de Peñarol —en 2017 salió a la cancha con Nahitan Nández— y conoció a algunos jugadores del equipo mirasol. El próximo año comenzará el liceo con el objetivo de cumplir su sueño: ser periodista deportiva.

“Me gusta mucho el periodismo deportivo, en casa siempre relato y escucho los relatos de Alberto Sonsol y Máximo Goñi. Mi preferido es Alberto Sonsol”, confesó Avril a Eme.

En el mes de febrero, de la mano del Club de Leones, Avril, su mamá y su hermana viajaron a España tras ser seleccionadas por la empresa de inteligencia artificial OrCam, para recibir un dispositivo que mejoraría su vida.

El viaje

Según contó Luis Padrón, del Club de Leones Montevideo Malvín, en 2019 la organización donó a un joven no vidente unos lentes desarrollados por la compañía israelí OrCam. A raíz de ese acto solidario, se contactaron con el importador de OrCam, Enrique Jinchuk. A fines del año pasado, fue el propio Jinchuk quien acercó al Club de Leones la propuesta de un concurso de la empresa israelí: buscaban deportistas no videntes, preferentemente niñas, de distintas partes del mundo para hacerles un regalo muy especial durante un evento internacional.

Rocío Seco vicegobernadora del Club de Leones Montevideo Malvín y esposa Padrón, recordó la historia de Avril y pusieron en marcha todas sus herramientas para encontrarla. Se contactaron con su ex club de baby fútbol, Ombúes y hablaron con la familia de la ahora adolescente.

El 24 de enero contactaron a la familia de Avril y el 25 les anunciaron que seis días después viajarían a Barcelona a un evento internacional: la joven uruguaya había sido seleccionada como la representante de América.

Ningún integrante de su familia tenía pasaporte, ni había viajado jamás, lo que sumó más emoción a los acontecimientos: “Éramos las únicas que no conocíamos nada y fue todo tan espontáneo. Al otro día tuvimos que mover todo, Luis (Padrón) y el Club de Leones nos ayudaron mucho. Viajamos y hasta que llegamos allá no lo podíamos creer”, aseguró Soledad Texeira, hermana de Avril.

“Para nosotros como familia fue todo muy emotivo. En una semana me llamaron para decirme que nos íbamos para España y viajamos el 31. Fue raro, no conocíamos España, ni los OrCam”, añadió.

Soledad, detalló que en España se interiorizaron sobre el funcionamiento de los OrCam, pero cuando su hermana los probó se percataron cuánto podían hacer por ella.

El 5 de febrero, tras algunos días en la ciudad catalana, Avril recibió una sorpresa especial que no olvidará jamás: Los lentes reconocieron a Lionel Messi, quien se estrenó como embajador de la marca israelí.

“Creo que la buena onda de él es la que hizo todo el ambiente más lindo. La verdad que el cariño de Messi, la emoción de Avril, la buena onda detrás de las cámaras. Fue una conexión bastante linda que estuvieran juntos, porque pudieron charlar sobre las horas de vuelo, de qué parte de Montevideo somos y muchas otras cosas”, detalló Soledad.

Por su parte, Avril contó: “Me emocioné cuando lo vi a él y él se emocionó cuando me vio a mí. Messi me preguntó por qué estaba llorando y yo no podía ni hablar. Me preguntó cuándo había llegado y si lo iba a ver jugar”.

Avril visitó el Camp Nou y vio en acción al astro del fútbol: “Sentí algo diferente porque vi que la cancha de allá era diferente. Cuando Messi tocaba la pelota la gente le aplaudía y cuando iba a levantar el córner le hacían reverencias como si fuera Dios”, subrayó.

El ídolo máximo de Avril es Luis Suárez y, en ese momento, el uruguayo aún era jugador del Barcelona por lo que Avril conoció a Messi con un muñeco de su preferido en las manos. “Cuando me vio me dijo, pero trajiste a Suárez y se río”, recordó con picardía Avril.

El dispositivo

OrCam es una compañía Israelí que innova en visión artificial enfocándose en personas no videntes o de baja visión. La tecnología a la que accedió Avril es un dispositivo de visión artificial llamado OrCam MyEye, que puede leer texto impreso y digital en voz alta y tiempo real. Además, incluye reconocimiento facial, identifica productos de consumo, colores y billetes.

El dispositivo se coloca magnéticamente en el armazón de los lentes del usuario, es inalámbrico y pesa 22,5 gramos.

Según su hermana, esta tecnología le cambió la vida a la adolescente y su familia: “Ahora puede reconocer los perros de casa, sus mascotas, a las personas que vivimos con ella. Puede leer libros en tinta, como los de cocina que tanto le gustan o los de fútbol, porque ella es una apasionada”, apuntó.

Para Avril la experiencia ha sido reveladora: “Lo que más me gusta de los lentes nuevos es que puedo reconocer gente”, remarcó y sostuvo que ahora su libro preferido es De corazón Celeste, Diego Lugano, del autor Hugo Viglietti.