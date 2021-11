Las tendencias de moda que arrasarán en la próxima temporada de verano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como ocurre todos los años en esta época, llega un momento en el que cambiamos el chip y nuestro radar fashion se activa para saber qué se usará en la próxima estación.



La pasarela internacional ha hablado y ya conocemos las principales tendencias que podremos ver en nuestras perchas pero, ¿cuáles de ellas se adaptan al estilo uruguayo?, ¿cuáles son las imprescindibles?



Hoy y mañana se celebra la 10° edición de El Día del Club El País, una oportunidad ideal para aprovechar a renovar nuestro guardarropa y para ayudarnos en este proceso, destacadas marcas uruguayas, íconos de la moda local, nos cuentan qué se viene para la temporada estival.



La moda sustentable llegó para quedarse. Fibras naturales, revalorización del trabajo artesanal y una producción amigable con la huella ambiental rige la visión de muchas marcas.



Manos del Uruguay es una abanderada de este concepto y presenta una colección con estilo atemporal en el que predominan los materiales 100% naturales con técnicas que realzan las destrezas de sus artesanos. Ediciones limitadas, telas de alta calidad, texturas variadas y una riquísima carta de colores dan vida a sus prendas.

Manos del Uruguay

Esto se visualiza en la colección que cuenta con prendas destacadas como ruanas bordadas a mano, ponchos, shorts y camisas de lino.



La tienda Margara Shaw también visualiza lo natural y artesanal en las prendas de este verano. Crochet es una tendencia que viene pisando fuerte y que, en su caso, se halla en accesorios como cinturones.



Lo monocromo continuará vigente, un clásico de la marca que invita a combinar conjuntos del mismo color o tonalidades. Por contrapartida, también resaltarán los estampados florales que se verán en todas sus variantes.



La exclusividad es un aspecto que también crece. Hay un gran nicho y tendencia hacia prendas de diseño más personalizados, las personas no quieren estar vestidas igual al resto, buscan diferenciarse, aseguran desde Margara Shaw.

Margara Shaw

Enfatiza también que el “vale todo” está más presente que nunca, en donde cada persona adapta las tendencias a su gusto y personalidad.

Entre sus prendas, las estrellas son las blusas, pantalones anchos, finos y rectos, en todas sus versiones, al igual que su línea de jeans.



La marca Panthai identifica los pantalones pinzados, mayormente en géneros nobles como el lino, prendas desflecadas (pantalones, polleras, vestidos) y teñidos a mano (denominados tie dye) como las tendencias principales que acapararán este verano.

Panthai

Se visualizan en prendas clásicas adaptadas a las tendencias de la moda, que funcionan para todo tipo de ocasiones. Como es habitual, los vestidos son los protagonistas en Panthai.



Otra tendencia que se instaló en la pandemia y que gana cada vez más adeptos es el “comfy look”. Como lo indica su nombre se trata de prendas cómodas para conseguir un look chic.



Para Pecari este es una de las tendencias que se impulsó más aún con la nueva normalidad y que se visualiza en el uso de sneakers, zapatillas o championes. Además, las prendas de siluetas amplias “oversize”, que brindan comodidad y elegancia a la vez.

Pecari

Por último, las riñoneras y carteras pequeñas son cada vez más furor, por la comodidad, practicidad y estilo que aportan a los conjuntos.



Túnicas de lino, sneakers recife y suecos pipa estilo deportivo son algunos de los hits de su colección por su comfort y versatilidad. Además, las camperas de cuero. Estas tendencias son ideales para estilos más descontracturados y relajados pero elegantes a la vez.



Club House destaca las sedas estampadas y las camisas de poplin de algodón largas para mujer y las remeras de colores con contrastes en el reverso de los cuellos para hombres. Como el resto de los participantes, distingue el lino y reconoce que sigue en pleno auge tanto para las prendas femeninas como masculinas.



Las camisas y vestidos largos para toda ocasión son los destacados de Club House en moda para las mujeres. En el caso de hombres, las camisas estampadas de lino, las remeras coloridas, los sweaters de algodón peruano pigment dyed.

Club House

En lo que refiere a los colores, la gran mayoría de las marcas identificaron dos paletas bien marcadas: los tierra y blancos tan habituales en las fibras naturales; y los tonos tanto pasteles como vibrantes en el que resalta el naranja, azul, fucsia, celeste y verdes.



Más que un accesorio

Las tendencias para este año son los lentes oversize, los metálicos tipo aviador y los lentes de acetato traslúcidos. Asimismo, se ven cada vez más los cristales de color claro o en degradé, señalan desde Óptica Estela Jinchuk.

Estela Jinchuk

La tendencia XL se visualiza en marcas altas, como Dior, Prada y Celine con modelos de marcadas formas geométricas (cuadrados, redondos, hexagonales). También se encuentra en marcas como Vogue y Kate Spade. RayBan también tiene su propuesta oversize. Los modelos de Estela Jinchuk se destacan por conformarse de armazones de gran cuerpo y diferentes formatos que mantienen el sello de la marca pero innovan en diseño. El formato aviador, siempre vigente, se reinventa este año con nuevos detalles y materiales. RayBan, Carrera y hasta marcas como Celine y Dior ofrecen opciones de este formato.



En lo que refiere a colores, los favoritos para el verano son el nude, el carey, los rosas traslúcidos y el dorado.



Los lentes son fundamentales por lo que encontrar una opción versátil es importante para pasar todo el verano protegido y con estilo, puntualiza la marca.

beneficios Para aprovechar el Día del Club

Este 18 y 19 de noviembre tendrá lugar la 10° edición de El Día del Club El País, en el que se ofrecerá descuentos en 93 marcas adheridas de las categorías moda y cuidado personal, accesorios, decoración y hogar, además de jugueterías y librerías, entre otras.



En 48 horas las personas se beneficiarán de 30% off tanto en el canal físico como online y al que se le suma un 10% adicional pagando con tarjetas de crédito Itaú.



Los comercios participantes en El Día del Club son: Acher, Aguerrebere, Aldo Shoes, Alfombras Zurtán, Alma Boutique, Altamira, Araliz, Arquetipo, Ballon, Barraca Malvín, Be Ganesha, Beauty Planet, Belka Pet Store, Benson & Thomas, Boomerang, Brooksfield, Calesa, Cantegrill Joyas, Caro Criado, Cat, Clarks, Clary Sage, Club House, Collage, Columbia, Cuatroases, D House, Damen, Darko Lighting Devino, Don Baez , Librería Escaramuza, Escool, Espacio Aroma, Óptica Estela Jinchuk, Exel Boutique, Fahoma , Florencia Tapices, Galería de Arte 62 80, Garnie, Gladys T, Glass Defender, Hómini Studio, Hush Puppies Kids, Hush Puppies, Il Baretto, Jansport, Joséphine, Joyería Revello, Kevingston, La Dolfina, La Soleada, Lanka, Límite, Lyte Iluminación Técnica, Macadar, Magnolia, Mandinga, Manos del Uruguay, Margara Shaw, Marina Nature, Martinika Deco, Merrell, Mis Petates, Mistral, NC Joyas, Nova Accesorios, Oklo Óptica y Libros, Óptica Garese, Osa Mayor, Panthai, Pasqualini, Pecarí, Petit Baby, Petrichor, Petunia, Prune, Punto Design, Rockford, Rupia, Sálvora, San Roque, Savia, Taupo, Thomas Trent, Tutto Deco, Uniform & Co, Urban Haus, Uruguay Tapices, Veroca.