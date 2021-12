Veganismo: ventajas y desventajas de este tipo de alimentación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La alimentación es importante para nuestra salud, realizar las actividades diarias con energía y mantenernos alejados de las enfermedades. Dentro de las formas de alimentarnos se encuentra el veganismo que el 1 de noviembre celebra su día.

¿Qué es el veganismo?

Sara Abu-Sabbah, licenciada en Nutrición y Dietética, en una entrevista para el grupo El Comercio, explica que no solo es un estilo de alimentación, sino que tiene una motivación que va en relación con el cuidado del medio ambiente y fundamentalmente al respeto de los otros seres vivos distintos al humano.

“Quien es vegano tiene una convicción firme sobre el respeto a los otros seres vivos. Esto implica otros beneficios como el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, algunos veganos, pese tener claro que no deben comer nada que provenga de origen animal (para alimentarse de forma sana), tienen opciones muy procesadas y poco nutritivas que podrían perjudicar su salud”, señala la especialista y agrega que “un vegano no incluye en su dieta nada de origen animal. Como los alimentos cárnicos que provienen de la res, aves, peces, derivados de los animales como huevos, mantequilla o miel de abeja o lácteos”.

¿Es saludable?



Sara Abu-Sabbah aclara que el veganismo maneja una dieta bastante estricta que tiene ventajas y desventajas. Alerta que también se puede comer chatarra vegana, es decir ser veganos no quiere decir que se es 100% saludable.

Ventajas



Muchos de los estudios observacionales señalan que los que optan por una dieta vegana tienen beneficios en su salud cardiovascular.



Además, las dietas basadas en plantas (que no necesariamente es vegana) han demostrado que ayudan mucho al funcionamiento del cerebro. Evitan procesos inflamatorios del cerebro y eso hace que funcione mejor.



Desventajas

Es una dieta que tiene alta probabilidad de generar deficiencias nutricionales que tienen un impacto negativo. “Es muy probable que las personas que sean veganas o que tengan dietas basadas en plantas, hagan deficiencia de B12 o que no cubran sus necesidades de calcio y de vitaminas D, y que no cubran de manera eficiente el hierro que requieren en su dieta. Y estos nutrientes son necesarios y trascienden al desarrollo del ser humano”, señala.



Otro estudio observacional demostró que “si le das este tipo de dieta a los niños y ellos se desarrollan con este tipo de alimentación tienen un 5% de menor desarrollo en su densidad ósea. No mineralizan los suficiente a pesar de que puedan cubrir el calcio que necesitan, pero no tienen huesos lo suficientemente fuertes. E incluso se demostró que alcanzan menor talla, en promedio crecen 3 centímetros menos los niños que tienen una dieta vegana”, agregó la especialista.



Sara Abu-Sabbah aclaró que, si llevas una buena dieta vegana buscando cubrir tu requerimiento podría ser viable, pero es riesgosa por las deficiencias nutricionales que puede conllevar en una persona más aún si son niños.