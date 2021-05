¿El 1° de Mayo es el día que más consume asado? Si prendés fuego, mirá estos tips

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No es un mito, la víspera del 1° de Mayo es el día de más venta de asado", dice Alfonso Fontenla, Presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC) e indica que las ventas de 2021 se incrementaron en un 25% con relación a la misma fecha de 2020.



En promedio, los uruguayos consumen 46 kilos de carne vacuna al año y el asado corresponde al 20% del total. Si bien la carne picada es el corte que lidera en ventas, en este feriado pierde por goleada porque la venta de asado se quintuplica en comparación a cualquier otro fin de semana.



Fuego, parrilla, carne, condimentos y tiempo. Hacer un asado es una cuestión simple, aunque algunos expertos hacen que parezca una misión cuasi imposible. Cada maestro tiene su librito, pero vale compartir algunos trucos.

"En un asado, se calcula que cada comensal consume entre 400 y 500 gramos de carne", cuenta Fontenla. "Cada asador tiene sus preferencias, pero con miras al 1° de Mayo, en lo personal armaría una buena parrilla con un asado con vacío, porque tendría pulpón y carne con hueso, chorizos parrilleros, morcillas (dulces y saladas), chotos, chinchulines, riñón y tripa gorda", puntualiza.

Los vegetales asados envueltos en papel aluminio también estarían presentes, dice Fontenla para que la propuesta sea más abarcativa y contemple a todos los gustos. Los quesos podrían ser un complemento, así como los vegetales rellenos con queso. Vale sumarlos a calabacines, morrones, berejenas.

Encender el fuego con tiempo es clave. No hay asador que se precie de ser bueno que no sepa que la carne no se coloca sobre la parrilla fría. Entre el encendido y la obtención de brasa hay, como mínimo, 40 minutos cuando se asará con leña. Quienes optan por carbón reducen el tiempo a 20 minutos.



La elección de la leña es relevante para la obtención de brasa. El eucalipto colorado, por ejemplo, asegura buena cantidad. Una vez encendido, puede sumarse alguna leña de frutales (provenientes de vides, naranjos, pitangueros, entre otros), su aporte se notará en la aromatización de la carne.

La temperatura se controla para no apurar la cocción de la carne, que puede dejarse jugosa, a punto o muy cocida. Una obviedad: se esparce la brasa y no se apura la cocción con fuego directo.

Cuándo condimentar la carne. Si el corte es fino, puede condimentarse con sal fina al momento de ponerlo en la parrilla; en tanto si es uno más "grueso", se puede salar antes de llevar al fuego.



El orden de los productos altera el resultado. Así que primero se colocan las achuras en la parrilla porque son las piezas que tardan más en quedar prontas. Luego sumá la carne.



Por lo general, los cortes con hueso, se colocan más cerca del fuego y los más “gordos”, más alejados porque se cocinan lentamente.



El punto de cocción es importante para disfrutar del sabor. Si elegiste una tira de asado, un indicador es el color de la carne que está pegada al hueso. Cuando tome un tinte grisáceo, es momento de darlo vuelta. Si se trata de una pulpa, cuando el jugo aparezca en la superficie, es momento de dar vuelta la carne.

Un tip importante: Los entendidos aseguran que los comensales deben esperar a la carne y no es la carne la que debe esperarlos en la parrilla. Una vez que está lista, se sirve.

