Seis consejos sobre decoración para que tu casa luzca mejor y no pierda valor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La cuenta de Tik Tok "Interior by Krish", que brinda consejos de diseño de interiores, se viralizó con un video de apenas 14 segundos que menciona seis detalles sencillos, que pueden hacer que una vivienda parezca más fea y, por consecuencia, más barata de lo que en realidad es.

Las sugerencias de qué no debe hacerse en un hogar alcanzaron más de tres millones de reproducciones. El video pasea por seis lugares de la casa que muestran qué evitar para que la propiedad no pierda valor económico en el mercado inmobiliario.



No a las tiras de luces led

En primer lugar, Interior by Krish recomienda evitar las tiras de luces led para iluminar un ambiente. La imagen elegida para ejemplificar esta mala decisión, exhibe un cuarto en el que predomina una luz azul y las tiras se ven pegadas en el ángulo entre la pared y el cielo raso.

El video no da una explicación acerca de las razones por las que no se deben usar este tipo de luces, pero se supone que la misma imagen ayuda a ilustrar la fealdad que el creador de la cuenta intenta combatir.

Las tiras de luces led afean el ambiente, de acuerdo con la apreciación de la página de diseño Interior by Krish

TikTok / @interiorbykrish

Evitar cuadros pequeños en las paredes

El segundo punto que la cuenta desaconseja es colgar cuadros u obras demasiado pequeñas en la pared. Según el medio británico The Sun, el diseñador señaló que —para decorar— es mejor utilizar un cuadro grande que cubra buena parte de la pared.



Ocultar los cables de la tele

Es importante tener en cuenta que deben ocultarse los cables del televisor. Lo mejor es no dejar a la vista los cables que conectan el aparato con la corriente eléctrica o con otros dispositivos, porque —de lo contrario— la casa puede exhibir un matiz de desorden no conveniente.

Sábanas sin arrugas

En el dormitorio también hay un detalle que puede afear un ambiente. Según dice, es importante evitar las sábanas o cubrecamas arrugadas. Lo que se recomienda, en estos casos, es utilizar una funda o edredón nórdico, que puede brindar un detalle de elegancia para realzar el estilo de la habitación.

Descartar la iluminación obsoleta

Otro punto fundamental para tener un hogar que no parezca más barato es deshacerse de la iluminación obsoleta. Lo ideal es elegir lámparas o apliques con diseños más modernos, brindan a la vivienda una atmósfera más vital y dinámica.



Apostar en cortinas largas

Finalmente, el último de los consejos es no escatimar en el largo de las cortinas. Cuando son cortas, la sensación de pobreza de estilo de una habitación es muy palpable y hacen que el hogar se vea más económico, señala The Sun. Lo recomendable para darle clase a un ambiente es invertir en cortinas más largas. De ser posible, que lleguen casi a tocar el piso.

El corto pero contundente video de Interior by Krish alcanzó casi 250.000 me gusta y recibió todo tipo de comentarios de los usuarios, algunos no muy contentos con lo expuesto en el posteo. “Mi casa es claramente pobre, pero es muy amada y es un lugar feliz, así que no pienso cambiar nada”, escribió una usuaria; “Dale, ahora mostranos fotos de tu casa perfecta”, desafió un internauta; y otro remató: “Mi casa se ve barata porque yo soy pobre”.

“Los comentarios de estas personas no tienen el mínimo sentido ¡Es una página de diseño de interiores! Y sí, esas cosas definitivamente parecen baratas. Sigan con los suyo”, defendió una mujer a la cuenta con los consejos para no volver una casa más barata de lo que es.